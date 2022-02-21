МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Немецкие чиновники вновь раскритиковали сложившуюся ситуацию на рынке природного газа в Европе и посетовали на высокие риски отказа России от поставок в регион по политическим мотивам. А глава минфина Германии выразил надежду на скорое появление в его стране терминалов по приему СПГ. Европа нашла замену дорогому газу, но Китай против

"НАДЕЖНО, НО НЕ ОЧЕНЬ"

Глава минфина Германии Кристиан Линднер, признав, что Россия была и остается надежным поставщиком природного газа, выразил обеспокоенность, что поступление энергоносителя в Европу может прекратиться в результате возможных санкций коллективного Запада.

При этом чиновник заявил, что у его страны есть планы по обеспечению альтернативных поставок на случай прекращения импорта из России. Линднер уточнил, что Германии следует диверсифицировать закупки энергоносителей, в том числе за счет сжиженного природного газа (СПГ), и выступил в поддержку строительства в стране мощностей для регазификации.

В аналогичном ключе высказался и глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених. Он выразил опасения, что в случае эскалации геополитической ситуации ФРГ может столкнуться с проблемами в снабжения природным газом из-за принятия Россией мер в ответ на санкции Запада, но уточнил, что в таком случае у его страны будут "альтернативы", сославшись на заверения чиновников Евросоюза.

ЛОГИКА РЫНКА

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала "Газпром" как эксклюзивного поставщика трубопроводного российского природного газа за действия на европейском рынке, которые якобы противоречат логике рынка: российский концерн в последние месяцы, когда цены достигали все новых рекордных максимумов, не увеличивал экспорт в ЕС, а поставлял минимально согласованные в рамках контрактов объемы.

При этом, как отмечают некоторые отраслевые эксперты, поставки из России в Европу в 2022 году действительно могут сократиться по объективным причинам. Европейские потребители, получающие СПГ из США по контрактам, в которых стоимость объемов определяется исходя из котировок на американской площадке Henry Hub, меньше интересуются объемами "Газпрома", когда цены в соглашениях российского экспортера, учитывающих конъюнктуру спотового рынка Европы с "лагом" шесть-девять месяцев, оказываются менее привлекательными.

Однако поставки из США тех объемов СПГ, стоимость которых привязана к ценам на Henry Hub, к большому сожалению европейских потребителей, не являются единственным или решающим фактором, определяющим конъюнктуру рынка природного газа в их регионе. Эксперт сочла маловероятным снижение цены на газ в Европе в 2022 году

"Чем больше на рынке доля спотовых объемов, тем уязвимее рынок СПГ с точки зрения конъюнктурных факторов, — отмечает руководитель направления "Анализ отраслей и финансовых рынков" в Промсвязьбанке Евгений Локтюхов. — В условиях энергоперехода, когда спрос на рынках Европы и Азии синхронно смещается в сторону природного газа при нестабильной выработке и малой нише альтернативной энергетики повышаются риски резких ценовых скачков, какие мы видели прошлой осенью".

Предложение СПГ и логистические возможности также ограничены и будут таковыми в обозримой перспективе, уточняет он. "В свою очередь, цены на контрактный трубопроводный газ менее волатильны в силу ценообразования и планового характера поставок", — рассуждает специалист.

При этом развитие инфраструктуры рынка СПГ — естественный процесс, отмечает Локтюхов. — Это полезно и для продавцов, и для покупателей газа, а также способствует некоторому ослаблению рисков наступления дисбалансов в отдельных районах Европы".

Иными словами, само по себе увеличение количества терминалов по приему СПГ в Европе в целом, естественно, не может автоматически привести к росту предложения этого продукта, и речь в данном случае идет лишь о своеобразном увеличении в регионе количества причалов и мощностей для хранения, пригодных для приема и распределения поступающих объемов. А решающий, погодный фактор, способен очень быстро спровоцировать резкое удорожание спотовых объемов до новых рекордных максимумов.

СЛАДКАЯ БУЛОЧКА

При этом спотовый рынок сам по себе волатилен, напоминает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. "А если рынок еще и недостаточно ликвиден или полностью зависим от внешних поставщиков, как в ЕС, то это просто "сладкая булочка" для рыночных спекулянтов", — считает он. Обманули. США учтут каждую молекулу газа для Европы

В Европе уже имеется достаточно большое количество СПГ-терминалов, но их наличие не помогло избежать роста цен, отмечает специалист. Более того, приток сжиженного газа произошел только тогда, когда европейские цены превысили азиатские. "Защиту от волатильности дает только достаточное количество долгосрочных контрактов с плавными формулами цены, которые сглаживают скачки, связанные с текущей конъюнктурой", — уверен Гривач.

Проблема не в нехватке терминалов, а в вывернутой наизнанку энергетической политике, резюмирует он. Эта политика декларирует скорый отказ от природного газа, создавая почву для конфликта с основным и самым надежным поставщиком, "Газпромом", и одновременно провозглашает потребность в новых.