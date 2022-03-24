МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. У Запада не должно быть иллюзий по поводу того, что враждебные по отношению к России действия останутся без ответа. За введение санкций против Москвы придется платить по счетам правительствам тех стран, которых следуют указаниям Вашингтона вопреки собственным интересам. Российский президент Владимир Путин дал указание использовать рубли в торговле газом с недружественными странами. Это решение может стать первым шагом к использованию руля в международной торговле и дедолларизации российской экономики.

ОПЛАТА В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА

"Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты, и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты… нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют," — сказал Путин.

Российский лидер дал поручение главе правительства Михаилу Мишустину, в соответствии с которым "Газпром" в недельный срок должен изменить валюту платежа на рубли в действующих контрактах. У России начали скупать подешевевшую нефть

Путин особо подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с действующими контрактами — объемы поставок, цены и принципы ценообразования не меняются, поскольку "мы дорожим своей деловой репутацией надежного партнера и поставщика".

Поручение главы государства перевести расчеты за поставки газа рубли стал превентивным ударом по европейским сателлитам Вашингтона. На этой неделе состоятся переговоры между США и Евросоюзом, на которых будет обсуждаться ужесточение санкций против России, которая проводит специальную операцию по денацификации Украины. Объединенный Запад будет рассматривать вопрос о введении эмбарго на поставки российской нефти, но милостиво позволит поставлять газ.

"Президент (Джо Байден — прим. ред.) не будет просить Европу делать то, что она не может. Мы понимаем, что положение в каждой стране разное, и они должны обеспечивать топливом свое население", — сообщила глава Департамента энергетики США Дженнифер Грэнхолм телеканалу Sky News.

До 40% потребностей в газе ЕС обеспечивает за счет поставок из России. США не могут обеспечить потребности своих европейских сателлитов, если поставки российского газа прекратятся полностью. Кроме того, российский газ стоит значительно дешевле, чем американский СПГ. Европейцы обрекают себя на энергетическую бедность и рецессию, которая может перерасти в полномасштабный экономический кризис уже в ближайшие месяцы.

МОСКВА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ СТРАНЫ

Переход на рубли в расчетах за поставки газа — предупреждение властям тех европейских стран, которые продолжают настаивать на ужесточении санкций, чтобы экономически задушить Россию. По данным западных источников, сейчас 58% поставляемого в Европу российского газа оплачиваются в евро. ЕС может лишиться возможности платить за поставки российского газа в валюте, которую сам эмитирует. Это станет сокрушительным ударом по экономике европейских стран, которые бездумно следуют указаниям Вашингтона вопреки собственным интересам. Санкции против России впервые ударили по Америке

Недружественные страны, которые осуществляют платежи в долларах США — в первую очередь Польша — также ощутят всю мощь ответных мер Москвы. Будет сделан первый шаг на пути к глобальной дедолларизации, поскольку американская валюта все еще используется, как платежное средство, при заключении более 50% сделок в международной торговле.

"Газпром" является монопольным поставщиком трубопроводного газа из России в Европу, поэтому переход к торговле за рубли возможно осуществить в кратчайшие строки.

Предстоящий переход на рубли в расчетах за поставки газа в недружественные страны стал шоком для европейских участников газового рынка. Существует официальный список стран, которые Россия рассматривает, как недружественные. Однако этот список будет расширен — недружественными могут быть признаны все страны, которые заморозили российские валютные резервы. Объем газа, который будет продаваться за рубли, будет определен, как только станет известен весь список недружественных стран. Более того, председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что помимо газа Россия располагает другими товарами, которые могут поставляться на Запад исключительно за рубли.

Сразу после распоряжения Путина на лондонской бирже ICE цены на газ подскочили до $1350/тыс. куб. м, а затем до $1500/тыс. куб. м. В конце торговой сессии произошла коррекция вниз. Высокая волатильность на газовом рынке Европы в ближайшее время будет зависеть от новостей из Москвы.

Некоторые эксперты заявляют, что переход на рубли в расчетах за поставки газа равносилен 100% продаже валютной выручки. Они заблуждаются. Если рубль будет использоваться для расчетов в международной торговле, то покупателям российских товаров необходимо иметь на своих счетах значительные запасы российской валюты. Эти запасы должны обеспечить возможность оплачивать поставку российских товаров в течение минимум трех месяцев. Если "Газпром" будет принимать оплату за газ, поставляемый в недружественные страны, только в рублях, то в ближайшее время следует ожидать взрывного роста спроса на российские рубли.

УДАР ПО ЛИБЕРАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ

Реакция участников валютного рынка на решение президента России перейти на расчеты в рублях была моментальной — рубль значительно укрепился. Котировки американской валюты упали ниже 100 рублей за доллар США. Впоследствии падение доллара продолжилось — до уровня ниже 96 рублей.

Если переход в торговле газом за рубли будет подкреплен практическими действиями, то падение доллара продолжится. Рушится вся модель либеральной экономики, которая лишила Россию экономического суверенитета, поскольку основывалась на использовании доллара США, как основного платежного средства.

ЦБ РФ не мог обеспечить стабильность рубля даже при рекордно высоких ценах на энергоносители и рекордно высоких золотовалютных резервах. Это тормозило развитие страны, поскольку не позволяло осуществлять рублевые инвестиции в российскую экономику. Использование рубля в международной торговле сделает рублевые инвестиции возможными. Влияние доллара на внутренний рынок России будет сведено к минимуму. Для населения американская валюта перестанет быть ценностью в себе. Если курс доллар продолжит падение, то население начнет избавляться от накопленной американской валюты, меняя ее на рубли или валюту других стран. Могут ли США заморозить золотой запас России

Более того, ЦБ неоднократно заявлял, что основной его задачей является "таргетирование инфляции". При укреплении или стабилизации рубля инфляция становится контролируемой, то есть будет "таргетироваться". Представители руководства российского регулятора неоднократно заявляли, что инфляция в Россию импортируется — приходит извне.

Переход на рубли в торговле газом и другими энергоносителями покончит с импортом инфляции навсегда.