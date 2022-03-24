МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Решение президента России о намерении перевести расчеты за природный газ с недружественными странами ожидаемо произвело в странах-потребителях российских энергоносителей эффект разорвавшейся бомбы. Что в действительности означает это решение и как оно воспринимается сейчас, до появления конкретных механизмов реализации, разбирался "Прайм". Рублей на всех не хватит. Россия нанесла удар по слабому месту Запада

ОПЛАТА В РУБЛЯХ

Заявление президента России Владимира Путина о том, что принимать оплату за свой природный газ России следует именно в рублях, а не в долларах или евро — валютах стран, скомпрометировавших себя заморозкой российских золотовалютных резервов и признанных российскими властями недружественными произвело буквально эффект "разорвавшейся бомбы".

Механизм расчетов по новой схеме пока до конца не ясен — пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что президент поручил в течение недели отработать механизм и создать условия для того, чтобы оплата могла проводиться в рублях. "По мере того, как будут осуществляться контакты с покупателями газа, как им будут разъясняться условия по оплате рублями, они смогут уже формулировать свою позицию", — добавил Песков. "Газпром" за этот же срок должен внести соответствующие изменения в свои контракты. При этом пока неизвестно, распространится ли новое требование на поставки СПГ, который, помимо "Газпрома", продает "Новатэк".

Однако цены на газ уже взметнулись вверх — на ключевой в Европе спотовой площадке, хабе Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах она выросла на 34% относительно расчетной цены предыдущего торгового дня — до уровня, который превышает 1 500 долларов за тысячу кубометров. В дальнейшем произошло снижение, но не принципиальное.

При этом Германия признала, что все еще не в состоянии немедленно ввести эмбарго на российские энергоносители. Вице-канцлер страны Роберт Хабек, занимающий пост министра экономики, в ходе выступления в бундестаге пожаловался, что ему "достаточно горько признавать это", хотя и заверил присутствующих, что Берлин уже делает первые шаги в направлении сокращения импорта из России.

Впрочем, такое признание только подчеркивает зависимость немецкой экономики от импорта российских энергоносителей и дает основания ожидать, что Берлин скорее вынужден будет пойти на уступки Москве.

Австрийская компания OMV, также приобретающая трубопроводные объемы у "Газпрома", устами своего главы Альфреда Штерна заявила, что продолжит оплачивать российский природный газ в евро, поскольку, по его словам, "другой договорной базы нет". При этом канцлер Австрии Карл Нехаммер, как и вице-канцлер Германии, признал невозможным немедленный отказ от природного газа и нефти из России, уточнив, что видит своей целью "не ставить под угрозу безопасность поставок". Западня. Что поможет России выдержать нефтяное эмбарго

Польша в лучших традициях решила принципиально стоять на своем до конца. Глава польского государственного нефтегазового концерна Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) Павел Маевский заявил, что не видит возможности рассчитываться за импортируемый российский газ в рублях и что его компания намерена продолжить выполнение действующего долгосрочного контракта с "Газпромом" на согласованных ранее условиях.

Минфин Японии, в свою очередь, предпочел воздержаться от резких заявлений, констатировав лишь, что пока не понимает целей и способов оплатить российский газ в рублях. Министерство ведет обсуждение с заинтересованными участниками внутри страны для оценки ситуации.

ДЕЛЯТ НА ЧИСТЫХ И НЕЧИСТЫХ

При этом Россия подчеркивает, что нововведения коснутся лишь "недружественных" стран. Те, кто предпринимает враждебные шаги по отношению к нам, должны будут платить в рублях без исключений и послаблений. При этом Песков заверил, что Москва примет во внимание озабоченности Сербии, для которой перевод расчетов в рубли, по словам президента страны Александра Вучича, создаст "много-много новых проблем".

А вот, например, Болгарии придется платить в рублях "хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится", поскольку она выступила с недружественными и враждебными шагами по отношению к России, добавил Песков.

ЖДЕМ ПОДРОБНОСТЕЙ

Пока механизм прорабатывается, эксперты рассуждают о последствиях его реализации. Большинство из них сходятся на том, что реальной перспективы отказаться от российских нефти и газа у Европы в ближайшие годы нет. Похоже, призывы главы украинского МИД Дмитрия Кулебы не соглашаться на требование Кремля все же не возымеют успеха. США наращивают экспорт газа в Европу

Перевод расчетов за поставки газа в рубли — это долгосрочная поддержка проекта по разрушению "гегемонии доллара", считает эксперт инфраструктурного центра НТИ "Энерджинет" Борис Бокарев. Важным моментом покупки за рубли будет являться также возможность администрирования процесса покупки газа с использованием обмена евро на рубли. Например, это облегчит ведение дополнительных платежей и (или) штрафов, сказал эксперт.

"Для нашей экономики это огромный плюс, сейчас важно ускорить импортозамещение с упором на компенсацию серьезного падения потребления газа через пять-десять лет", — считает он.

Эксперты инвестиционной компании "Атон" полагают, что данное правило не окажет заметного влияния на объемы иностранной валюты, конвертируемой в рубли, поскольку экспортеры уже обязаны конвертировать 80% своей выручки. Однако новый закон может позволить сблизить торговых партнеров и Центробанк, помочь сгладить воздвигнутые санкционные барьеры.

Курс рубля отреагировал на слова Путина позитивно — он устойчиво закрепился ниже отметок 100 рублей за доллар, чему способствовал успешный старт торгов акциями после почти месячной паузы. Эксперты, однако, воздерживаются от чрезмерного оптимизма — чтобы прогнозировать курс, следует дождаться выверенной реакции Запада. В конце концов, каждая валюта должна быть чем-то обеспечена, так почему бы не сырьем или продукцией страны-эмитента? "Газорубль" — первый шаг в этом направлении.