МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Учитывая тяжелую обстановку на политической арене, в России ужесточается ответственность за распространение в сети Интернет информации, не соответствующей действительности. Речь идёт о так называемых "фейках". Сейчас за такое преступление можно оказаться в тюрьме на серьезный срок или получить штраф, рассказывает агентству "Прайм" заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская. Названы основные методы, которыми мошенники пользуются в соцсетях

Причём оштрафовать и лишить свободы могут не только за сомнительный по содержанию пост, но также и за комментирование и репост чужого контента, добавляет она.

"Практика по такой категории дел только начала активно формироваться, поэтому сейчас нужно внимательно следить за информацией, которую вы размещаете в социальных сетях, а также "потребляете" из чужих источников", — отмечает юрист.

При планировании контента, по словам Петропольской, стоит избегать освещения тем, связанных с ситуацией на Украине. "Любой контент, направленный на разжигание межнациональной вражды и розни, осуждение действий наших военных и руководства страны по украинскому вопросу, призывы к свержению власти или к совершению незаконных акций, однозначно привлечет внимание со стороны правоохранительных органов", — указывает она. Эксперт предсказал России китайский сценарий развития соцсетей

Эксперт напоминает также и о запретных темах, публикация или комментирование которых может привести к ответственности – это распространение клеветы и оскорблений в адрес чиновников и обычных граждан, темы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, детской порнографией и др.

"Помимо перечисленного, нельзя распространять заведомо ложную информацию о любых государственных органах, находящихся за рубежом и действующих в интересах Российской Федерации", — объяснила юрист.