МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Еще до заявления президента России Владимира Путина о поставках российского газа покупателям в недружественных странах за рубли, которое привело к новому скачку цен на энергоносители в Европе, власти Испании и Португалии начали обсуждать введение в Евросоюзе единой максимальной цены на электроэнергию, а премьер Греции заявляет о том, что у граждан страны нет денег оплачивать свет, газ и бензин по "настоящим" ценам. Агентство "Прайм" разбиралось, стоит ли европейцам ждать подачи электричества по часам или введения талонов. "Вам не понравится". Россия возвращает замороженные резервы

Цены на энергоносители в регионе достигли отметок, оплачивать по которым жители европейских стран просто не в состоянии. И если в достаточно успешных с точки зрения доходов населения странах эти вопросы еще не достигли точки кипения, то у государств не столь сильных уже встает вопрос введения "механизмов СССР", таких как талоны, ограничение тарифов и другое.

Третий вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера в частности заявила, что в ЕС надо ввести единый предельный тариф на электроэнергию — 180 евро МВтч на оптовом рынке. На прошлой неделе этот показатель в Испании и Португалии составлял почти 220 евроМВтч.

"Наши взгляды с Португалией во многом совпадают. 180 евро уже существовали как лимит, в то время нам казалось невозможным, что это произойдет (цены превысят лимит — ред.)", — пояснила Рибера. Отметим, что этот лимит действовал в Испании и Португалии до 2019 года, после чего вступил в силу указ в рамках ЕС, запрещающий устанавливать лимиты для энергокомпаний на оптовом рынке.

У властей Греции свои проблемы: правительство выделяет из-за резкого роста цен субсидии на электроэнергию, газ и бензин для порядка 3,2 миллиона граждан на общую сумму в 1,1 миллиарда евро. Срок действия субсидий- три месяца. "Новые меры фокусируются на трех основных направлениях: во-первых, очень значительное увеличение субсидий на электроэнергию для домашних хозяйств и предприятий. Во-вторых, в поддержку самых незащищенных наших сограждан. И в-третьих, топливная субсидия, которая приведет к снижению цен как на бензин, так и на дизельное топливо", — сказал официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому.

НЕСВОБОДНАЯ ЕВРОПА

Несмотря на общее мнение о том, что в Европе функционирует исключительно рыночное ценообразование на энергоресурсы, это далеко не так, напомнил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. "В части стран устанавливаются розничные тарифы на электроэнергию и газ, а, например, в Германии государство определяет размер обязательной надбавки за "зеленое" электричество", — перечислил эксперт. Европейская логика. Страх перед Россией лишает ЕС запасов газа

Часть стран ЕС давно перешла на субсидии в сфере энергетики для домашних хозяйств и уязвимых групп: малоимущих, студентов вузов и других. Часто поддержка предоставляется только на установленный небольшой объем потребляемых ресурсов — т.е. действует аналог "талонной" системы.

В некоторых странах (например, в Бельгии, Австрии) все домохозяйства, независимо от уровня дохода, получают субсидии на газ, отметил Колобанов.

ЗАЧЕМ ЕВРОПЕ УРАВНИЛОВКА

Пока, говоря о лимитах, власти подразумевают не фактический объем потребления, а регулирование цен для населения и промышленности, заявил в беседе с агентством эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

"Зачем Европе одинаковые цены на энергоносители? Ответ прост. Это уравнивает конкуренцию во всей производственной экономике: если производители в разных странах будут платить по одной цене, то себестоимость продукции будет примерно одинаковая", — отметил он.

При этом он подчеркнул: больше всего о помощи в оплате энергоресурсов кричат страны, куда российский газ не доходит. В частности, Испания и Португалия, обеспокоенные высокими ценами на энергоноситель, не получают трубопроводный газ из РФ, они покупают сжиженный природный газ (СПГ) по общемировым спотовым ценам. Именно эти цены показывали в последний месяц отметки в почти $4 тысячи за тысячу кубов газа. Трубопроводный газ, который поставляется по долгосрочным контрактам, в течение года обходится покупателям значительно дешевле. И ситуация с Украиной тут не причем, просить о регулировании цен власти Португалии и Испании стали еще в декабре 2021 года.

А вот на другие страны давит ситуация с санкциями против России и ответными мерами, в том числе — решение принимать оплату за поставляемый в ЕС газ рублями.

"Европейские власти испытывают сложности с доступностью газа. Запасы газа в ПХГ на четверть ниже средних сезонных уровней, цены на газ в 5 раз выше обычных значений", — рассуждает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

У европейцев впереди непростое лето. Запасы топлива необходимо восполнить, по возможности, избегая увеличения закупок газа из России по политическим причинам. Однако найти альтернативные источники поставок не удаётся, добавляет собеседник агентства.

ТАЛОН ИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ?

Но пока "талонная" система в Европе выполняет только одну свою функцию — обеспечивает относительную ценовую доступность энергоресурсов, напоминает Колобанов.

Вторая функция — обеспечение потребителям минимально необходимого объема ресурса в условиях дефицита. Ее еще не задействовали, так как реальных ограничений в предложении топлива пока нет, а цены растут исключительно на ожиданиях и политических ограничениях поставок из России. Без каких российских товаров, кроме газа, будет плохо Европе

"Хотя складывается ощущение, что европейцы продолжают сами себе "копать яму", создавая искусственный дефицит, находясь в состоянии антироссийского "аффекта", — рассуждает экономист.

Интересно и то, откуда европейцы собираются брать деньги на регулирование тарифов: значительная часть дополнительных компенсаций населению и малому бизнесу планируется направлять из средств, полученных за выбросы CO2 и других экологических платежей, добавил представитель ЦСР.

"Одновременно страны в условиях нынешнего роста цен за счет своих бюджетов пытаются уменьшить налоговые составляющие в цене энергоресурсов, снижая НДС, разные сборы за услуги и налоги на производство электроэнергии. А в Венгрии, например, вообще зафиксировали максимальную цену реализации топлива на АЗС", — пояснил он.

Хотя такие меры носят временный характер, их использование является ярким примером "ручного" управления экономикой, которое, по идее, не должно применяться в условиях рынка.

ПО ДВА ЧАСА В ДЕНЬ

Гипотетически, рассуждает ведущий эксперт ФНЭБ Игорь Юшков, Европа может прийти к тому, чтобы ввести своеобразные талоны на потребление энергии, а не регулировать стоимость. Например, подавать в дома свет по часам, лимитированно. Но это возможно только в случае, если санкционная риторика дойдет до текущих поставок России энергоресурсов.

"Вот если прервутся поставки российских углеводородов в Европу — тогда введут ограничения, так как к следующему отопительному сезону надо готовиться. Это значит, что нельзя будет вообще потреблять газ до октября, полностью закачивая его в ПГХ", — прогнозирует он.

Вопрос радикального сокращения потребления энергоресурсов как крупными предприятиями, так и обычными гражданами, является ключевым. Как заставить?

Может, население не захочет отказываться от привычного им уровня жизни, с кондиционерами, обогревателями и другой техникой. В таком случае государство будет вводить эти ограничения само, но пока, добавляет Юшков, об этом речи нет. "Населению и бизнесу, безусловно, не понравится, поэтому перспективы внедрения столь радикальных мер сейчас неочевидны", — соглашается Галактионов.