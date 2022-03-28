МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. На фоне роста цен на новые автомобили вырос спрос на вторичном рынке. Цены на машины с пробегом действительно ниже, но есть и повышенные риски встречи с недобросовестными продавцами. Основная часть проблем, о которых может не знать продавец, оборачивается дополнительными расходами со стороны нового владельца, рассказывает агентству "Прайм" директор сервиса "Автотека" Вадим Иванов. Эксперты отметили рост цен ряда подержанных авто почти на треть

Например, продавец не сообщил о каких-то поломках в прошлом, необходимости ремонта или замены деталей, а в результате новый владелец вынужден устранять дефекты за свой счет, уточняет он. В текущей непростой экономической ситуации риски нарваться на недобросовестного продавца могут кратно повыситься.

Бывают также случаи, когда в прошлом автомобиль перекрашивали или тюнинговали, но не поставили в ПТС соответствующие отметки. Это, по словам эксперта, приведет к тому, что покупателю будет проблематично поставить ТС на учет в ГИБДД и придется проходить экспертизу безопасности, чтобы узаконить переделки, что также потребует дополнительных расходов.

"Еще более небезопасной сделкой, которая таит в себе юридические и финансовые риски, является покупка автомобиля с обременениями, например, находящегося в кредите или залоге", — отмечает автоэксперт.

Приобретение такого транспортного средства может обернуться проблемами с банками и кредитными организациями, судебными разбирательствами и даже конфискацией машины в счет долгов.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации Иванов настоятельно советует проверить, оригинальный ли ПТС у продавца. Если ПТС — дубликат, восстановленный взамен утраченного — это повод насторожиться и как минимум проверить, что авто не в залоге.

Кроме того, покупателю подержанного автомобиля следует остерегаться машин после ДТП и серьезного кузовного ремонта. "Прошлые дефекты могут обернуться не только дорогостоящим ремонтом в будущем, но и рисками в части безопасности и непредсказуемым поведением автомобиля на дороге. Поэтому, если в отчете по истории авто зафиксированы ДТП, а также ремонты от дилеров и СТО на крупные суммы и страховые случаи, следует решить, стоит ли рисковать", — считает специалист.

Еще одной серьезной проблемой является скручивание пробега. Сниженные показатели на одометре мешают покупателю оценить реальное техническое состояние автомобиля. Покупка такого авто чревата быстрым выходом из строя основных агрегатов и узлов и затратным последующим ремонтом, предупредил эксперт. Минимизировать риски, по его словам, поможет поиск автомобиля на специальных сайтах, например, в базе ГИБДД.