Автоэксперт Иванов: владельцы авто с пробегом могут скрыть серьезные поломки, аварии или дефекты
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. На фоне роста цен на новые автомобили вырос спрос на вторичном рынке. Цены на машины с пробегом действительно ниже, но есть и повышенные риски встречи с недобросовестными продавцами. Основная часть проблем, о которых может не знать продавец, оборачивается дополнительными расходами со стороны нового владельца, рассказывает агентству "Прайм" директор сервиса "Автотека" Вадим Иванов.
Например, продавец не сообщил о каких-то поломках в прошлом, необходимости ремонта или замены деталей, а в результате новый владелец вынужден устранять дефекты за свой счет, уточняет он. В текущей непростой экономической ситуации риски нарваться на недобросовестного продавца могут кратно повыситься.
Бывают также случаи, когда в прошлом автомобиль перекрашивали или тюнинговали, но не поставили в ПТС соответствующие отметки. Это, по словам эксперта, приведет к тому, что покупателю будет проблематично поставить ТС на учет в ГИБДД и придется проходить экспертизу безопасности, чтобы узаконить переделки, что также потребует дополнительных расходов.
"Еще более небезопасной сделкой, которая таит в себе юридические и финансовые риски, является покупка автомобиля с обременениями, например, находящегося в кредите или залоге", — отмечает автоэксперт.
Приобретение такого транспортного средства может обернуться проблемами с банками и кредитными организациями, судебными разбирательствами и даже конфискацией машины в счет долгов.
Чтобы не оказаться в подобной ситуации Иванов настоятельно советует проверить, оригинальный ли ПТС у продавца. Если ПТС — дубликат, восстановленный взамен утраченного — это повод насторожиться и как минимум проверить, что авто не в залоге.
Кроме того, покупателю подержанного автомобиля следует остерегаться машин после ДТП и серьезного кузовного ремонта. "Прошлые дефекты могут обернуться не только дорогостоящим ремонтом в будущем, но и рисками в части безопасности и непредсказуемым поведением автомобиля на дороге. Поэтому, если в отчете по истории авто зафиксированы ДТП, а также ремонты от дилеров и СТО на крупные суммы и страховые случаи, следует решить, стоит ли рисковать", — считает специалист.
Еще одной серьезной проблемой является скручивание пробега. Сниженные показатели на одометре мешают покупателю оценить реальное техническое состояние автомобиля. Покупка такого авто чревата быстрым выходом из строя основных агрегатов и узлов и затратным последующим ремонтом, предупредил эксперт. Минимизировать риски, по его словам, поможет поиск автомобиля на специальных сайтах, например, в базе ГИБДД.
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