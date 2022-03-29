МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Россия готова стоять на своем в деле поставок газа в Европу за рубли, в свою очередь, европейские страны и, прежде всего, США против такого поворота событий. Переход на газовые расчеты в рублях — первый шаг к обретению Россией полного экономического суверенитета и начало глобального процесса дедолларизации, что не может не вызывать сопротивление Запада. Стороны показывают, что не готовы на уступки, однако возможность приобрести российский газ за евро у Европы все-таки остается. Рублей на всех не хватит. Россия нанесла удар по слабому месту Запада

23 марта президент РФ Владимир Путин объявил, что России нет смысла поставлять свои товары западным "партнерам" в валютах тех стран, которые себя скомпрометировали. До этого ЕС и США заморозили российские активы, размещенные в европейских и американских банках. По мнению Путина, тем самым коллективный Запад отказался выполнять свои финансовые обязательства и де-факто объявил дефолт. Российский президент дал правительству поручение подготовить переход на расчеты в рублях за поставки российского газа в недружественных странах.

28 марта из Кремля поступило официальное сообщение, что ответственными за выполнение поручения президента назначены председатель правительства Михаил Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиулина и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. 31 марта эти лица должны предоставить доклад о мерах, которые необходимо предпринять для торговли газом в российских рублях. При переводе торговли газом в рубли принципы ценообразования и объемы поставок сохраняются без изменений.

ЗАПАД СОПРОТИВЛЯЕТСЯ

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась категорически против расчетов за поставки российского газа в рублях, назвав это попыткой Москвы избежать санкций.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер рекомендовал энергетическим компаниям страны соблюдать условия контрактов и платить в евро или в долларах США. За всю "большую семерку" высказался министр экономики Германии Роберт Хабек.

"Все министры G7 были едины — это является односторонним нарушением контрактов… Попытка Путина расколоть нас очевидна, но…мы не позволим себя расколоть, и наш ответ чёткий: контракты будут соблюдаться (поставки будут оплачиваться в согласованной договорами валюте)", — сообщил Хабек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что процесс перехода на рубли очень сложный, поэтому "все модальности прорабатываются". Но он однозначно высказался, что Россия не будет поставлять газ бесплатно. Западу остается либо принять условия Москвы, либо остаться без газа.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Иван Абрамов указал, что у европейцев достаточно возможностей платить по-новому. "Если наше условие — платить в рублях, то, значит, оплачивать надо в рублях. У них достаточно возможностей купить для этого рубли, на любой бирже можно это сделать моментально", — подчеркнул он.

Нежелание европейских "партнеров" платить за российский газ в рублях понятно. Они не хотят потерять возможность платить за энергоносители из России в валюте, которую сами эмитируют. По данным западных источников, сейчас 58% импорта российского газа в Европу оплачиваются в евро. Оплата в долларах США для Москвы также неприемлема. Вашингтон инициатор санкций антироссийских санкций, в результате которых были заморожены более $300 млрд российских запасов в иностранной валюте. Топлива на всех не хватит: Европа ищет, у кого его отнять

В Вашингтоне также опасаются, что расчеты в рублях за газ — это первый шаг к обретению Россией полного экономического суверенитета и начало глобального процесса дедолларизации. Российское государство избавляется от финансовых пут Запада, которые тормозят ее экономическое развитие.

Несмотря на санкции Запада Россия продолжает поставлять газ в Европу в полном соответствии с действующими контрактами. "Газпром" не прекращал поставки российского газа через территорию Украины даже во время боевых действий на территории этой страны. За прокачку российского газа в Европу Киев исправно получает от Москвы транзитные платежи.

Более того, российская компания забронировала на 29 марта 2% мощности газопровода "Ямал — Европа", пролегающего по территории Польши. Величина забронированных мощностей символическая, но "Газпром" подает сигнал Европе, что поставки продолжатся в соответствии с заявками европейских партнеров.

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что переход на рубли в торговле российским газом стал для Европы шоком — и для правительств, и для компаний. При этом альтернативных источников поставок у Европы нет. Чижов указал, что в этом году СПГ из США может компенсировать только 10% поставок из России в ЕС.

Ранее между США и ЕС была достигнута договоренность об увеличении поставок американского СПГ на европейский рынок в этом году на 15 млрд куб. м/г. Сейчас импорт российского газа из в Европу оценивается в 150 млрд куб. м/г. Даже фон дер Ляйен признала, что США смогут увеличить поставки до 50 млрд куб. м/г только к 2030 году. "Свет и газ по часу в день". Европа переходит к советской системе талонов

Чижов дал понять европейским "партнерам", что перевод расчетов в рубли не означает стремление Москвы перекрыть газовый вентиль. Однако если оплата в рублях не поступит вовремя, то поставки российского газа в Запад прекратятся.

Однако у европейских партнеров остается возможность приобретать российский газ за евро. Для этого необходимо отказаться от санкций, разморозить активы России, размещенные в европейских банках. Москва может позволить ЕС оплачивать поставки российского газа в рублях. ЕС — крупнейший торговый партнер России. Но оплата в долларах невозможна, американская валюта стала токсичной.

Из-за подорожания энергоносителей в Европе подскочили цены на электроэнергию, что стало причиной увеличения себестоимости производства. Прекращение поставок российского газа может привести к остановке многих промышленных предприятий и спровоцировать полномасштабный экономический и социальный кризис, на что Чижов также указал нашим европейским партнерам.