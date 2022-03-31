МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Закон о занятости населения в РФ предусматривает предоставление пакета различных социальных гарантий и компенсаций на случай признания человека безработным. В частности, такой сценарий предполагает пособие по безработице, которое в ряде случаев может выплачиваться дольше обычного, рассказывает агентству "Прайм" ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Размер и срок данной денежной выплаты зависят от причины потери работы, стажа работы, прежней зарплаты и возраста, добавляет специалист. Путин: все пособия в России будут проиндексированы

По общему правилу, пособие выплачивается в процентном соотношении к среднему заработку на последнем месте работы: первые 3 месяца — 75%, следующие 3 месяца — 60%.

Однако есть и специальные правила.

"Так, если работник достиг пенсионного возраста по правилам, действовавшим до 2020 года (является предпенсионером), он может получать пособие дольше: первые 3 месяца — 75%; следующие 4 месяца — 60%; далее до 24 месяцев — 45%", — указывает Ногайлиева.

Максимальный предел пособия составляет 12 792 рублей в месяц — в первые 3 месяца по общему правилу, в том числе, для предпенсионеров.

По словам юриста, назначению пособия по безработице предшествует, как правило, процедура постановки на учёт в государственном центре занятости. Время, в течение которого гражданин получает пособие по безработице, не прерывает трудового стажа.

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