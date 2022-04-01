МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Укрепление рубля, которое наблюдалось в последние дни, не предел. Как рассказал агентству "Прайм" главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов, в условиях жесточайших ограничений на покупку, использование и вывоз валюты с одной стороны, и резким падением российского импорта с другой, доллар может стоить и 50, и 30 рублей. Парадокс: почему рубль укрепляется, а цены не падают

Однако очень дешевый рубль бюджету не нужен, подчеркнул он.

"Поэтому курс рубля будут определять монетарные власти исходя из баланса спроса-предложения валюты, потребностей в ней российской экономики и желаемой инфляции", — пояснил собеседник агентства.

В таких условиях никакие средне- и долгосрочные прогнозы курса рубля строить невозможно, не обладая всеми данными, добавил Антонов.

По его мнению, в ближайшее время Банк России может начать ослаблять свои меры, например, снижением ключевой ставки до 13-15% годовых. Другой возможный шаг регулятора: уменьшение нынешней 12-процентной комиссии на покупку валюты на бирже.

До этого времени рубль сохранит тенденцию к плавному укреплению, прогнозирует эксперт.

Читайте также:

Эксперт назвала главный фактор укрепления рубля