МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Последние пару недель российская валюта начала активно укрепляться, с исторических максимумов — почти 120 рублей за доллар — она отыграла позиции до отметки 81 рубль и ниже. О том, насколько нужен России сильный рубль и можно ли его назвать свободно конвертируемым в новых условиях, агентство "Прайм" опросило экспертов. "Вам не понравится". Россия возвращает замороженные резервы

После начала спецоперации на Украине, когда российская валюта оказалась под сильным прессом, Банк России и другие ведомства страны ввели в работу целый комплекс инструментов, среди которых — резкий рост ключевой ставки до 20% и ограничение на продажу валюты.

Часть экспертов считают, что сейчас курс рубля нельзя назвать свободным: торги проходят при отсутствии доступа к рынку для иностранных игроков, из-за вводимых санкций на поставки в Россию иностранной продукции налицо снижение востребованности доллара и евро. В таких условиях, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов, доллар может стоить и 50 рублей, и даже 30 рублей.

Однако в пятницу ЦБ смягчил одно из введенных в последний месяц ограничений — на переводы средств за рубеж физическими лицами. Если ранее можно было перевести сумму, эквивалентную пяти тысячам долларов, то теперь барьер увеличили для 10 тысяч в месяц.

РОСТ В СЛОЖИВШИХСЯ УСЛОВИЯХ

Руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина в беседе с "Праймом" напомнила, что в России нет режима управляемого валютного курса и регуляторы не имеют цели укрепить его до какого-то определенного уровня. "Текущая ситуация укрепления валютного курса — это естественный результат сложившихся ограничений на движение капитала и санкций, которые влияют на внешнюю торговлю, что формирует потенциал значительного профицита платежного баланса", — отметила экономист и добавила, что самым значимым фактором укрепления рубля является обязательство экспортеров продавать 80% экспортной выручки.

Для рубля "укрепляющим эликсиром" внезапно стали особенности внешней торговли: в частности, Сафина выделяет проблемы с импортом как в связи с перебоями в логистике, так и со стороны ограничения продаж в Россию целого ряда продукции из недружественных стран. Это при прочих равных достаточно ощутимо повысит профицит счета текущих операций, отметила она.

На эти факторы накладываются ограничения на нерезидентов и российских граждан по выводу валюты за рубеж, хотя в последнем пункте и были введены послабления. Последнее слово. На каких условиях Москва продаст газ за евро

Наконец, сам механизм "бюджетного правила", который ранее стерилизовал избыточную валютную ликвидность на рынке для пополнения ФНБ, в условиях санкций по сути перестал работать.

В совокупности это все говорит о том, что потенциал для дальнейшего укрепления курса рубля действительно есть, отметила экономист ЦСР.

ТАКОЙ РУБЛЬ НАМ НЕ НУЖЕН

Однако не стоит забывать, что мечты части россиян о возврате к временам СССР, когда доллар стоит 64 копейки, на деле вовсе не будут означать процветания. Слишком сильный рубль экономике не нужен, напоминает исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.

Сафина дополнила, что слишком крепкий рубль ставит под удар экспортно ориентированные компании.

Это связано с тем, что Россия, продавая на экспорт такие товары, как газ, нефть, металлы и так далее, наполняет казну валютой, конвертируя которую в рубли и формируется бюджет. Другими словами, стране нужно "положить" за, условно, баррель нефти, определенную сумму в рублях. При излишне крепком рубле это приведет к дефициту бюджета.

По мнению Тузова, так как экспорт из России не останавливается, стоит ждать снижение курса доллара максимум до цен начала года т.е. до 70-75 рублей. "Это позволит экспортерам заработать не меньше, чем в прошлом году", — отметил он.

По мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, рубль достиг расчетных таргетов укрепления к 80 за доллар и 90 по евро. Он считает, что сейчас факторы сложились таким образом, что можно ожидать некоей паузы в монетарной политике ЦБ РФ. Это будет сдерживать дальнейшее укрепление рубля. "Я не жду падения валютных пар значительно ниже обозначенных уровней. Диапазон 30-50 рублей за доллар не рассматривается в принципе, как реалистичный", — отметил аналитик.

КАКАЯ ЧАША ПЕРЕВЕСИТ

По мнению представителя ЦСР, в качестве одного из компенсирующих механизмов в случае излишнего переукрепления рубля от властей можно ожидать точечных послаблений в сфере контроля за движением капитала. "Банк России объявил о смягчении ограничений на денежные переводы за рубеж для физлиц. Помимо этого, со временем может быть понижена комиссия за покупку валюты через брокеров", — прогнозирует она. "Свет и газ по часу в день". Европа переходит к советской системе талонов

Но ожидать курса рубля выше, чем это было в прошлом 2021 году не стоит, прогнозирует представитель "Универ Капитала". "Поскольку бюджет планируется исходя из данных за прошлые годы, опускать курс валют ниже прошлого года — это уменьшать доходы бюджета. Так что скорее всего нижним порогом по курсу валют будет конец прошлого года", — считает он.

В теории крепкий рубль на внутреннем рынке мог бы снизить цены на импортируемые товары. Однако Тузов не думает, что это случится быстро. "Снижение цен будет медленным, поскольку часть товаров уже закуплена по курсу в 100 рублей за доллар", — пояснил он.

Помимо валют, на стоимость некоторых товаров влияет другой, более важный в этих условиях фактор: дефицит предложения. Например, на автомобильном рынке ожидать снижения цен не приходится: рост количества машин не предвидится из-за приостановки работы части концернов в РФ и перебоях в производстве российских предприятий.

В свою очередь, представитель БКС прогнозирует, что некоторое замедление роста цен стоит ожидать. "Да и перегретые позиции на потребительском ажиотаже могут скорректироваться в стоимости", — отметил Зельцер. А вот импортируемая инфляция может и сохраниться пока высокой: заграничные производители перекладывают скачок местной инфляции на потребителя, включая отечественного.

"В условиях уже наблюдающегося падения платежеспособного спроса, многие предприниматели будут стараться ограничивать рост цен на свою продукцию, либо даже корректировать ее в меньшую сторону, если новые закупки получится осуществить по более привлекательному валютному курсу. Однако это будет возможно только в случае, когда остальные производственные издержки удастся удержать на прежних уровнях", — подытожила Сафина.