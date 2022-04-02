МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. После отключения российских банков от системы обмена финансовой информацией SWIFT стало очевидно, что главная проблема — вовсе не блокировка платежей. Проводить их возможно, однако возникают сложности со скоростью, объемами и надежностью переводов. Однако уже сегодня уже есть две рабочие альтернативы — российская СПФС и китайская CIPS. А в перспективе реальны и другие варианты, заверили опрошенные "Прайм" эксперты. SWIFT клином не сошелся: кому и как будет платить Россия

НЕОБХОДИМОСТЬ НАЗРЕЛА

Текущая ситуация на международной арене показала, что ни одна страна мира, кроме США и ЕС, не может быть уверена в том, что ее в какой-то момент не отключат от SWIFT. По словам экономиста Егора Клопенко, это "элемент международного финансового терроризма", когда по решению США неугодная им страна может вдруг остаться фактически без возможности использовать безналичные платежи и кредитные карты, причем не только при международных платежах, но и при расчетах внутри страны.

В современном мире ни одна страна не может быть финансово, и, следовательно, политически независимой, используя чужую платежную систему и не дублируя ее. Впрочем, почти все крупные страны уже либо разработали и внедрили свои платежные системы, либо активно этим занимаются, уверяет эксперт.

Любая альтернативная система должна иметь группу банков — участников, собственное защищенное программное обеспечение и систему кодов сообщений, содержащих платежные инструкции, указывает генеральный директор "УК Спутник-Управление капиталом" Александр Лосев.

Валюты расчетов в такой системе могут быть любые, главное — чтобы банки-участники имели соответствующие корреспондентские счета в банках стран, в чьих валютах проводятся платежи. Система должна иметь собственные центры обработки данных, централизованное хранилище транзакций и сеть для передачи информации.

"Если все эти условия будут выполнены — в мире появятся аналоги SWIFT для платежей в национальных валютах", — убежден эксперт.

Cейчас, по словам руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана, есть две альтернативы SWIFT — российская Система передачи финансовых сообщений (СПФС) и китайская CIPS, которыми оба государства активно пользуются.

"По мере сближения Индии и России будет создана система, в которой смогут спокойно проводить расчеты эти три государства, а с учетом их влияния на азиатский регион, этой системой будут пользоваться другие страны как альтернативой SWIFT", — полагает он. При этом, почти наверняка первой такой страной станет Иран, который пока продолжает жить в относительной финансовой изоляции от Запада.

ЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ ВАРИАНТЫ

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. К ней можно подключить банки, расположенные в других странах, например, в государствах, входящих в ЕАЭС и других странах-партнёрах, объясняет старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Иванов.

"Сообщения, передаваемые в ней, похожи на SWIFT, что облегчает подключение"- говорит он.

Также существует система CyberFT, которую используют некоторые банки в России, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане.

Некоторые банки сохранили как резервную систему подключение к TELEX (такой "электронный" телеграф) сети, по которой тоже можно передать финансовые сообщения в формате, близком к SWIFT, но скорость будет значительно ниже и вырастут издержки, объясняет эксперт.

Есть и региональные альтернативы, например, система трансграничных юаневых платежей (CIPS), некоторые российские банки в ней участвуют, но, как отмечает Иванов, "широкого распространения она пока не получила в России". "Вам не понравится". Россия возвращает замороженные резервы

Что касается опыта взаимодействия Индии и Ирана, то для расчётов за поставки нефти использовался специальный посредник UCO Bank, но как непосредственно передавались финансовые сообщения, не освещалось. "Для их передачи можно использовать совершенно разные каналы, даже достать с полок факсы. Самая большая проблема, которая возникает из-за недоступности SWIFT — это скорость, надёжность и объемы передаваемой информации", — указывает эксперт.

ДУМАТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Наиболее перспективным в среднесрочной и долгосрочной перспективах выглядит развитие цифровых валют центральных банков (CBDC) — цифровой рубль, юань, рупия и т.д, считает Олег Иванов. При их использовании в отличии от криптовалют ЦБ выступает как единый эмитент и может устанавливать взаимоотношения с другими ЦБ для обеспечения проведения операций. Их использование позволяет преодолеть вышеупомянутые проблемы, связанные с надёжностью, скоростью и объемами.

ЦБ выступает как орган валютного контроля, таким образом для участников внешнеэкономической деятельности вопросы прохождения валютного контроля при использовании CBDC снимаются или значительно упрощаются.

Прохождение же валютного контроля при использовании криптовалют, таких как биткоин, эфириум и др. невозможно, что делает этот инструмент недоступным для участников ВЭД при действующем законодательстве поясняет Иванов.

Для Китая какие-либо системы, основанные на криптовалютах, являются нежизнеспособными — в этой стране действует тотальный запрет на все операции с ними, от майнинга до инвестиций и спекуляций.

"Так что реальным вариантом видится некая Евразийская система финансовых сообщений, которая со временем легко может стать и конкурентом, и альтернативой SWIFT, и с учетом того, что этой системой будет пользоваться большинство населения планеты, со временем выйти и на первый план", — говорит Коган.

Валюта поставок будет определяться контрактами, если говорить о крупных и госконтрактах, конвертация будет стандартной рыночной. Технически проработка нюансов и запуск системы на основе CIPS или СПФС займет не так много времени, здесь можно уложиться в несколько месяцев. По мнению финансиста, такая система будет создана "даже несмотря на большую вероятность отмены части санкций против России сразу после завершения украинского конфликта".

НЕВЗИРАЯ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Как показала текущая ситуация с российской платежной системой, ее слабое место — это международные платежи. Карта "Мир" пока слишком мало распространена, а связки с другими иностранными платежными системами, кроме китайской UnionPay практически отсутствуют. Да и с UnionPay до сегодняшнего дня работало всего несколько банков. "По рублю!" Как Европа будет скидываться на российский газ

Однако решение уже практически очевидно и для России, и для других стран, которые хотят сохранить свою финансовую независимость от США.

По словам Клопенко, при развитии национальных платежных систем необходимо объединить их между собой и организовать связку при международной оплате. Технически это вполне осуществимо — чтобы, например, карты UnionPay принимались везде, где принимается "Мир" — в эту же связку можно добавить любые другие национальные платежные системы. "Причем связка должна быть сквозной, и даже если, например, Индия, что маловероятно, отключит карты "Мир" от своей системы, то оплата пройдет через арабскую или китайскую связку", — рассуждает экономист.

Такая наднациональная связка платежных систем стала бы одним из крупнейших в мире финансовым платежным объединением. Это практически на 100% решило бы проблемы стран, входящих в нее, с международными платежами.

"Появление связки Россия-Китай-Индия-Иран — это вопрос 1-2 лет. Дальнейшее расширение такой системы будет происходить постоянно", — заключил эксперт.