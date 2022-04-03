МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Продажа товаров по увеличенным ценам – это нормальное явление при ажиотажном спросе. Продавец просто старается заработать побольше, даже несмотря на то, что закупал товары он по стандартным ценам, до повышения. Об этом рассказывает агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Парадокс: почему рубль укрепляется, а цены не падают

Сейчас это можно наблюдать на рынке автомобилей, у ритейлеров бытовой техники, а также в тех отраслях, где большинство товаров – импортные, к примеру, строительные материалы, которые поставляются из-за рубежа, особенно когда речь идет о Европе. К ним относятся плитка, мрамор, сантехника, некоторые строительные смеси, оборудование и инструменты.

"Но нужно понимать, что старые партии со временем смешиваются с новыми, которые действительно покупались по возросшим из-за девальвации ценам, поэтому через какое-то время рост цен становится реально обоснованным, особенно с учетом возросших расходов на логистику, топливо, электроэнергию в странах-экспортерах", — говорит специалист.

При этом, если в середине февраля взлет цен на ноутбуки, бытовую технику был чуть ли не на 50%, то сейчас от этого роста осталось от силы 30%, что "опять-таки вписывается в размер девальвации и роста стоимости производства и доставки", объясняет эксперт.

То же самое, по его словам, происходило на рубеже 2014-2015 годов, когда ценники менялись чуть ли не ежечасно, а спрос все равно сметал всю технику с прилавков, в 2020 году, когда перед пандемией продавцы старались заработать побольше, понимая, что логистические цепочки будут разорваны на какое-то время, а рубль уже начинал снижение.

Поэтому продажи старых партий по новым ценам – это стандартная история, и сценарий ее развития полностью зависит от рынка, заключил Вавилов.