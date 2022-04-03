МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Российский рубль за последний месяц пережил значительные колебания. В начале марта курс доллара достигал 120 рублей, сейчас он снизился до 84. За столь быстрой стабилизацией стоит грамотное управление финансовой системой России, рассказала агентству "Прайм" Елена Михайлова, руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital. "Такой рубль не нужен". Почему доллар не может стоить 64 копейки

"Решение Кремля поставлять газ "недружественным странам" за рубли благоприятно повлияло на курс российской валюты. С 1 апреля российские импортёры газа в ЕС обязаны оплачивать покупаемый в России газ за рубли, таким образом можно сказать, что касаемо российского газа забота о стабилизации российского рубля передана не российским компаниям-экспортерам, которые обязаны переводить 80% валютной выручки в рубли, а покупателям российского газа в ЕС, на которых приходится 1/3, то есть валютной выручки, всего экспорта Газпрома, и которым передано требование на 100% переводить оплату в валюте за газ в рубли", — пояснила она.

Спрос на российскую валюту со стороны внешних игроков, безусловно, укрепит рубль, отметила собеседница агентства и добавила, что это решение Кремля обеспечит российскому рублю долгосрочную поддержку и фундаментальное обеспечение.

В дальнейшем схему расчетов в рублях можно будет применить и на другие продукты, экспортируемые из России — удобрения, нефть, уголь, масло, металлы.

Собеседница отметила также, что сейчас на укрепление рубля влияют:

высокие цены на сырье,

низкий объем импорта,

запрет нерезидентам реализовывать российские активы.

Поддержка рубля в апреле будет обусловлена введёнными в марте ограничениями — требования обязательной продажи 80% валютной выручки экспортёрами, валютные ограничения для граждан, высокая ключевая ставка. В апреле валютная выручка от экспорта будет на высоких значениях, соответственно, в РФ будет поступать много валюты. На этом фоне мы можем увидеть укрепление рубля в диапазоне 75-80 рублей за доллар, прогнозирует Михайлова.