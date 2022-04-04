МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Многие экономисты в последнее время все чаще поднимают вопрос о возвращении привязки валют к "золотому стандарту". Агентство "Прайм" выяснило у первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, стоит ли в будущем ждать такого разворота в экономике. Парадокс: почему рубль укрепляется, а цены не падают

"Рост популярности необеспеченных валют в мире ещё несколько лет назад вдохновил "традиционных" финансистов и экономических экспертов начать всерьез рассматривать идею возвращения мира к "золотому стандарту", отметил собеседник агентства.

К тому же, по сравнению с мировыми валютами и большинством рыночных позиций, курс тройской унции золота за последние десять лет показывает привлекательную стабильность. На практике привязка к золоту помогает в работе с инфляционными процессами.

"С другой стороны, помимо защиты от инфляции, "золотой стандарт" открывает пути для быстрых девальваций и ревальваций валют", — напомнил Сигал. Именно это и заставило мировое сообщество поменять систему окончательно примерно в середине прошлого века. Это было связано с процессами отвязки валют от курса золота и обеспеченности денежных единиц, напомнил он.

Поэтому, считает спикер, разговоры о возобновлении четкой привязки денежных средств к золоту вполне имеют право на существование, поскольку это даёт немало плюсов. Возможно, частично это будет реализовано — ту или иную валюту для ряда сделок привяжут к сырьевым активам — об этом тоже немало говорят.

"Но при этом очень сложно представить себе ситуацию, при которой мировое сообщество согласится на полную перестройку всех своих финансовых систем", — подытожил он.