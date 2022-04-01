МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Главное оружие США — это не вооруженные силы, а финансовая система, которая опутывает весь мир. В рамках Бреттон-Вудской валютной системы доллар стал основным мерилом богатства и международной торговли. Подробнее об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Последние трепыхания Европы: экономику готовят к коллапсу

Он напомнил о том, что до 1971 года доллар был привязан к золоту по курсу 35 долларов за тройскую унцию. Прочие валюты уже были привязаны к американской валюте. С 1971 года США отвязали свою валюту от золота и тогда начался расцвет экономики кредита, квинтэссенцией которой стала "Рейганомика", основанная на постоянном кредитном расширении.

Взамен Бреттон-Вудской валютной системы в 1976 году было заключено новое соглашение. Ямайская валютная система предполагает, что валюты отвязываются от золота, а страны участницы самостоятельно решают, каким будет обменный курс на доллары США. Несложно догадаться, что преимущества в рамках такой системы получает та валюта, которая наиболее востребована в международной экономической деятельности.

Таким образом, продолжил Кочетков, доллар сохранил свою значимость, как валюта резервов и торговли. "Его доминирование выражается даже в том, что, обменивая иные валюты на доллар США приходится платить больше при покупке и получать меньше при продаже. То есть даже на частном уровне финансовая система США состригает свой процент", — отметил аналитик.

В рамках международной торговли доллар покрывает до 75-80% всех сделок. Соответственно, США, как центр таких расчётов, получает прибыль от обслуживания мирового товарно-денежного обмена.

Но, как оказалось, статус резервной валюты не является абсолютным. Аналитик отметил, что использование централизованной системы учета долларовых операций применялось в качестве оружия политических манипуляций неоднократно. Правда, чаще всего это касалось частных накоплений нежелательных политических режимов. Америка недоглядела: за нефть теперь будут платить по-другому

"Всё поменялось в 2011 году, когда были заморожены средства Ливии, находившиеся в Ливийском Инвестиционном Управлении и ЦБ. Формулировка в оправдание заморозки состояла в том, что эти средства, по сути, находились в личном распоряжении главы страны Муаммара Каддафи. Подобной формулировки уже не потребовалось в 2022 году, когда были заморожены валютные резервы ЦБ РФ. То есть можно говорить, что финансовая система США и привязанные к доллару валюты это, по сути, один и тот же инструмент с высокими политическими рисками", — сказал Кочетков.

Аналитик также предупредил о том, что, хотя пока финансовая система США может блокировать только международные банковские операции в долларах или связанных валютах, дальнейшее ее развитие будет угрожать каждому частному кошельку. Кочетков объяснил, что в последнее время широко обсуждается внедрение Цифровых Валют Центральных Банков (CBDC). "По сути, это централизованная база данных центрального банка, в которой хранятся все номера цифровых купюр с привязкой к личным, корпоративным, или государственным, идентификаторам. То есть для заморозки средств, или блокировки какой-либо международной сделки, потребуется несколько кликов компьютерной мыши, дабы блокировать средства по фильтру страны, гражданству, или конкретному физическому лицу", — добавил он.

Внедрение CBDC, по сути, наделяет американскую финансовую систему инструментом тотального международного контроля, не говоря уже об абсолютном контроле над гражданами США. CBDC позволять контролировать то, что, где и когда покупает потребитель. "С позиции маркетинга, или управления потреблением в чрезвычайных ситуациях это мощный инструмент. Однако это абсолютная финансовая власть, которая будет распространяться за пределы США. Соответственно, вопрос о возможной блокировке долларов на территории другой страны переходит из разряда фантастики в практическую плоскость. Деньги потеряют какую-либо анонимность", — сказал Кочетков. Парадокс: почему рубль укрепляется, а цены не падают

По мнению аналитика, остановить процесс внедрения цифровых валют невозможно, хотя это одно из тех изобретений человечества, которое лучше бы не применять. На уровне суверенных государств CBDC становятся источником финансовой зависимости и ограничения свободы действия. "Соответственно, вопрос ухода от долларовой системы становится вопросом национальной безопасности. Поэтому сегодня вспоминают о ренессансе золотого стандарта, который, вероятно, сможет вернуть баланс между финансовой независимостью государств и необходимостью обеспечения эффективной внешнеэкономической деятельностью", — резюмировал он.