МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Западные компании, владеющие производственными мощностями в России, явно не спешат принимать решения относительно соответствующих предприятий, которые можно было бы трактовать как отказ от дальнейшего сотрудничества с российской стороной. А немецкий Volkswagen, вполне вероятно, возобновит выпуск продукции на своих площадках в России летом. Байден, ты не прав. В Россию может хлынуть огромный поток денег

НАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ЗАСТРЯЛ ПОД КАЛУГОЙ

Российские заводы группы Volkswagen, расположенные в Калужской и Нижегородской областях, могут возобновить работу в июне-июле, сообщили "Ведомости" со ссылкой на свои источники. Производство на этих предприятиях было остановлено 3 марта. Причиной, как и в случае со многими другими представительствами зарубежных компаний, стали проблемы с поставками комплектующих, возникшие с началом специальной военной операции России на Украине.

В настоящее время, как указывает издание, сотрудники российских заводов Volkswagen пребывают в простое, который официально завершается 12 мая. Однако уже сейчас есть высокая вероятность, что он продлится до июля включительно, поскольку поставки некоторых компонентов застопорились: транзит через украинскую территорию невозможен, а власти Польши груз не пропускают. Рассматривается возможность доставлять комплектующие в Турцию и далее через Грузию в Россию, уточнили "Ведомости". Менеджмент рассчитывает к середине мая решить эту задачу.

Источник издания утверждает, что Volkswagen пока не урезал план производства в России на 2022 год. Также указывается, что сотрудники предприятий получают полную зарплату (проверить эту информацию не удалось), и собеседник "Ведомостей" выразил надежду, что такая ситуация сохранится хотя бы до середины апреля.

ШВЕДЫ НЕ СПЕШАТ

Источник "Прайма" на другом калужском заводе, Volvo Trucks, которым владеет, соответственно, шведский концерн Volvo, сообщил, что на 27 апреля намечено собрание коллектива, в ходе которого, вероятнее всего, будет объявлено о дальнейших планах менеджмента компании относительно работы российского филиала. Данное предприятие, как утверждается на интернет-сайте группы Volvo, "производит широкую гамму коммерческой техники для различных видов бизнеса". При этом основная специализация, как утверждает источник, это выпуск грузовых автомобилей, пригодных для использования силовыми ведомствами.

Volvo Trucks было одним из первых западных производств в России, остановленных в связи с началом спецоперации ВС РФ на Украине, и, как ожидает собеседник "Прайма", в случае общей тенденции среди филиалов западных компаний на возобновление работы будет запущено одним из последних. В настоящее время значительная часть сотрудников этого предприятия отправлена в простой с сохранением зарплаты, сообщала ранее пресс-служба завода. "Точнее — с сохранением большей части зарплаты", — уточнил источник агентства. А двигатели, ввезенные шведским концерном в Россию для установки на новые, так и не выпущенные на заводе под Калугой грузовики, были отправлены обратно в Европу. Парадокс: почему рубль укрепляется, а цены не падают

Собрание коллектива на еще одном крупном заводе в Калужской области, принадлежащем немецкому производителю шин Continental, по сведениям собеседника "Прайма", запланировано на 30 апреля. По итогам встречи, по всей видимости, возникнет ясность относительно дальнейшей судьбы и этого предприятия.

ФРАНЦУЗЫ НЕ БЕГУТ ИЗ МОСКВЫ

В конце марта сообщалось, что Renault планирует возобновить сборку кроссоверов Renault Duster, Kaptur, Arkana и Nissan Terrano на заводе в Москве. Конвейер на столичном предприятии компании был остановлен 28 февраля из-за нехватки комплектующих. Затем Renault, как утверждает издание "5 колесо", накопила достаточный объем компонентов, чтобы продолжать работу в нормальном режиме. Хотя не ясно, как долго продлится бесперебойный выпуск кроссоверов.

В свою очередь, ключевой партнер французской компании в России, "АвтоВАЗ", как сообщило издание "Автостат", в конце марта объявил о возвращении в эксплуатацию конвейера в Тольятти, где выпускаются, в том числе, Renault Logan и Renault Sandero. Однако в начале текущего месяца российский автопроизводитель объявил, что отправляет свой персонал в корпоративный отпуск на срок с 4 по 24 апреля, чтобы накопить необходимый запас компонентов для обеспечения стабильной работы в дальнейшем.

Ранее, 23 марта, Renault заявила о приостановке производства в России. Также сообщалось, что концерн рассматривает все возможные действия со своей долей в СП с "Ростехом", который владеет почти 68% акций "АвтоВАЗа". В частности, по данным Bloomberg, рассматривался вариант передачи доли "местному инвестору в качестве способа выхода из страны". Последнее слово. На каких условиях Москва продаст газ за евро

Еще раньше, в начале марта, газета Le Figaro сообщала, что президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с 15 представителями крупного бизнеса, который работает в России, рекомендовал им не уходить из России.

ПРОДАЖИ АВТО РЕЗКО УПАЛИ

А пока топ-менеджеры зарубежных автоконцернов пребывают в раздумьях и пытаются выгадать время, в России наблюдается сокращение продаж и одновременное удорожание новых автомобилей. Повышение цен за март в результате девальвации и приостановки поставок составило в среднем 40%, указывает "Коммерсант". Наиболее существенно, на величину до 60%, подорожали премиальные автомашины, поставки которых в Россию ограничены, помимо логистики, санкциями США, ЕС и Японии. Дилеры пока распродали не все запасы, но спрос уже упал из-за высоких цен и сокращения реальных доходов. В связи с этим в некоторых случаях ожидается падение продаж в марте на 60%.