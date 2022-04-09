МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Российская валюта в настоящее время довольно устойчива, и колебания в районе 80-90 рублей за доллар могут сохраняться на рынке какое-то время, рассказал агентству "Прайм" директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. Аналитик объяснил, почему евро "сдуется" быстрее доллара

"Основной вопрос — как будут в дальнейшем выглядеть спрос и предложение. Сейчас на рынке фактически существует экспортеры, которые должны продавать 80% своей валютной выручки, и часть импортеров, которые видят существенное снижение на свои товары и услуги", — пояснил специалист.

Россияне временно не предъявляют существенного спроса на валюту, так как введены существенные ограничения и даже налог на покупку, в частности, доллара, евро и фунта стерлингов.

При этом обычный канал накопления для государства, через Фонд национального благосостояния (ФНБ), сейчас заморожен, так как Минфин не может работать с долларовыми счетами, напомнил он.

Еще один фактор – временное ограничение инвестиционного спроса. Приток средств по каналу международной торговли большой, и как следствие — курс российского рубля может даже укрепляться.

"Но надо отметить, что консенсус аналитиков для Банка России предлагает 110 рублей в среднем по 2022 году, поэтому эпизоды ослабления курса тоже могут случиться за счёт ограничений на экспорт России", — подытожил Шибанов.