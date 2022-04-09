МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Купить модную и относительно качественную одежду среднестатистическому россиянину удастся и в отсутствие покинувших рынок зарубежных массовых брендов. Но вот по какой цене придется покупать ее — это другой вопрос. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм" предполагают, что вещи могут подорожать на 30% и даже больше. "Начинать надо не с газа": что еще у России купят за рубли

ГДЕ ОДЕТЬСЯ

Уход части фирм масс-маркета не является трагедией: в этом ценовом сегменте достаточно других брендов, продолжающих работать в России, уверяет заведующая Лабораторией исследований проблем устойчивого развития Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Вера Баринова.

Покупателям в первую очередь стоит обратить внимание на менее популярные, в том числе и российские, бренды, которые обычно собраны на третьих этажах торговых центров. Модели из этих магазинов тоже актуальны, а качество материалов и шитья, по мнению эксперта, не отличается от известных всем Zara, H&M и прочих.

"К тому же благодаря освобождению ниши и уходу западных фирм у российских массовых брендов появилась отличная возможность для развития производств и расширения клиентской базы", — полагает она.

Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс согласна с тем, что никакого дефицита одежды нет.

"И вряд ли он будет возможен, пока мы живем в экономике частного предпринимательства", — признает она.

Торговые центры, маркетплейсы и онлайн-магазины продолжают работать. "И даже те международные бренды, чьи двери сегодня закрыты, пока не ушли с рынка, а приостановили свою работу", — говорит специалист.

Самый широкий выбор брендов, по мнению эксперта, представлен на маркетплейсах Wildberries, LaModa, Ozon. Активно развиваются сервисы вторичных продаж, покупки "винтажной одежды" становятся все более популярными.

По словам Бариновой, доступен для россиян и шопинг на AliExpress, где можно купить не только китайские "ноунейм" товары, но и одежду известных фирм с быстрой доставкой и возможностью обмена или возврата.

Не стоит забывать о российских дизайнерах, уже успевших раскрутить небольшие шоурумы.

ИЗ РУК В РУКИ

Директор Центра развития компетенций в области fashion-индустрии и fashion-ритейла РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Костенко считает, что торговля одеждой "из рук в руки" становится все более популярной.

Сейчас на сервисе "Aвито" размещено более 37 млн частных объявлений о продаже одежды и обуви для взрослых и детей. Удобство онлайн-шопинга выросло после того, как была запущена доставка, расширилась сеть постаматов, через которые можно забрать покупку. В результате только за март, по данным сайта New Retail, количество заказов через "Авито Доставку" выросло на 40%.

Люди с низким и средним достатком готовы потратить время, чтобы найти среди множества объявлений вещи нужного размера и назначения по цене ниже рыночной. "И это понятно — покупки по новым ценам в магазинах многим не по карману", — рассуждает эксперт.

КАК ПОПАСТЬ НА ПРИЛАВКИ

Конкуренцию покинувшему Россию масс-маркету составят те же, кто и ранее. Главное, чтобы у модных коллекций была возможность попасть на прилавки российских магазинов, говорит Анна Лебсак-Клейманс.

"Основное влияние на рынок сегодня оказывает затруднение обеспечения трансграничной доставки товаров и неопределенности в валютных операциях. Это тормозит работу как локальных ритейлеров, завязанных на транспортировках коллекций из Европы и ЮВА, так и локальных производителей, нуждающихся в импортных тканях и комплектующих", — объясняет она. Рублей на всех не хватит. Россия нанесла удар по слабому месту Запада

По ее оценкам, в 2021 году местные производители обеспечивали около четверти рынка. Чтобы они смогли активно развиваться дальше, необходимо восстановить возможность трансграничных поставок всех необходимых комплектующих для локального производства одежды — тканей, фурнитуры и т.д. Возможность работы местных производителей зависит от нормализации импортно-экспортных процессов.

КАФТАН ПО НЕДЕМОКРАТИЧНОЙ ЦЕНЕ

Не стоит ожидать, что одежда российских брендов будет стоить так же, как до кризиса 2022 года, продолжает Светлана Костенко.

Собственных тканей для пошива одежды в России практически не производится, так что закупка материалов будет осуществляться в Китае, Турции, других "дружественных странах" по рыночной стоимости.

При этом столь ожидаемый перенос производства в Россию тоже не приведет к удешевлению продукции.

"Шить в России дороже, к тому же российские швейники требуют от заказчиков предоплату в районе 30%. Это их невыгодно отличает от производителей Юго-Восточной Азии, которые предоставляют крупным российским заказчикам отсрочку платежа в 90-120 дней", — отмечает специалист.

Сейчас идет активная стадия переговоров со швейными производствами Узбекистана, Киргизии, но и у них, по словам Костенко, большая проблема с оборотными средствами. А кредитов на льготных условиях компаниям с оборотом больше 2 миллиардов рублей правительство РФ не предусматривает.

Все это приведет к тому, что одежда российских брендов перейдет из среднего ценового сегмента в средний плюс и премиум. "Любителям порадовать себя обновками по демократичным ценам придется вспоминать навыки шитья, обновлять купленную ранее одежду из качественных тканей, используя модные приемы апсайклинга, а также искать интересные экземпляры в локальных pop-up магазинах", — считает эксперт. Парадокс: почему рубль укрепляется, а цены не падают

В каждом регионе есть дизайнерские марки, производящие небольшими тиражами оригинальную одежду. Например, в Ростове-на-Дону это бренд DNK (футболки от 1500 руб., свитшот от 3500 руб.), в Нижнем Новгороде — Select Studio (атласное платье от 7000 руб.), в Екатеринбурге — Mishukova (плащ-пуховик от 8500 руб.) и др.

РОСТ НЕИЗБЕЖЕН

В целом, по мнению Анны Лесбак-Клейманс, рост цен на одежду составит от 30% и выше — и не только из-за логистики. Среди других факторов — международный рост цен на сырье, рост стоимости услуг фабрик-производителей (в том числе из-за цен на энергоресурсы), а также тяжелая санкционная нагрузка.

Так, европейские транспортные операторы ушли из РФ, при этом в Китае вновь растет заболеваемость COVID-19, что ведет к карантинам целых регионов. "Компаниям приходится на ходу латать технологическую инфраструктуру, маркетинг, адаптировать к кризису свои коллекции", — поясняет специалист.

"Поэтому рост цен неизбежен, и его масштаб зависит не только от макроэкономической ситуации, но и от необходимости на ходу переналаживать все операционные процессы под жёстким прессом международных санкций", — подытожила Лесбак-Клейманс.