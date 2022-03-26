Эксперт Черников рассказал, какая одежда и обувь подорожает сильнее
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Рынок одежды очень велик и достаточно многоукладен. На него оказывают влияние макроэкономические факторы — долларовая инфляция в мире, нарушения логистики, рост цен на сырьё. Уже на начало 2022 года эти факторы привели к росту цен в среднем на 15%, причём более дорогие "премиальные" категории выросли сильнее — до 30%. Об этом рассказывает агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.
Судя по отчётам специализированных компаний, до 24 февраля на текущий год предполагалась примерно такая же картина — дорогие сегменты вырастут ещё на 30%, массовый сегмент — на 10-15%.
"Однако сейчас, в силу продолжающейся неопределенности, предсказать, насколько вырастут цены, не может никто", — считает он.
"Безусловно, через месяц-два ситуация выровняется, наладятся новые логистические и финансовые цепочки — и можно будет снова делать прогнозы", — полагает экономист.
При этом несмотря на все громкие заявления, "массовое бегство производителей одежды из России не состоялось — большая часть предпочла "приостановить" работу, заняв выжидательную позицию".
По мнению Черникова, все прекрасно понимают, что долю рынка тех, кто уйдёт, моментально заберут конкуренты. "Рынок одежды уже три года испытывает сложности, и крупным сетям сейчас меньше всего хочется в дополнение к падающему общемировому спросу ещё и потерять российские доходы. Поэтому вероятнее всего, что рынок просто ограничится ростом цен, и существенных выпадений ассортимента быть не должно", — заключил эксперт.
https://1prime.ru/exclusive/20220326/836475274.html