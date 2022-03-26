МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Рынок одежды очень велик и достаточно многоукладен. На него оказывают влияние макроэкономические факторы — долларовая инфляция в мире, нарушения логистики, рост цен на сырьё. Уже на начало 2022 года эти факторы привели к росту цен в среднем на 15%, причём более дорогие "премиальные" категории выросли сильнее — до 30%. Об этом рассказывает агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. "Яндекс.Маркет" снизил комиссию на продажу одежды и обуви

Судя по отчётам специализированных компаний, до 24 февраля на текущий год предполагалась примерно такая же картина — дорогие сегменты вырастут ещё на 30%, массовый сегмент — на 10-15%.

"Однако сейчас, в силу продолжающейся неопределенности, предсказать, насколько вырастут цены, не может никто", — считает он.

"Безусловно, через месяц-два ситуация выровняется, наладятся новые логистические и финансовые цепочки — и можно будет снова делать прогнозы", — полагает экономист.

При этом несмотря на все громкие заявления, "массовое бегство производителей одежды из России не состоялось — большая часть предпочла "приостановить" работу, заняв выжидательную позицию". Эксперт назвал риски для российского рынка одежды

По мнению Черникова, все прекрасно понимают, что долю рынка тех, кто уйдёт, моментально заберут конкуренты. "Рынок одежды уже три года испытывает сложности, и крупным сетям сейчас меньше всего хочется в дополнение к падающему общемировому спросу ещё и потерять российские доходы. Поэтому вероятнее всего, что рынок просто ограничится ростом цен, и существенных выпадений ассортимента быть не должно", — заключил эксперт.