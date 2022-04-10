МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Курс рубля к иностранным валютам — это в первую очередь баланс спроса и предложения. До 2022 года экспортеров не принуждали продавать валютную выручку, а сверхдоходы бюджета, от налогов за экспорт нефти, шли в Фонд национального благосостояния. В результате спрос на доллар был больше предложения и действенно поддерживал курс рубля только Минфин, удерживая его на выгодных бюджету значениях. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Аналитик объяснил, почему евро "сдуется" быстрее доллара

"Сейчас ситуация поменялась, экспортеры продают 80% валютной выручки на бирже, создавая избыточное предложение доллара, а Минфин, наоборот, из-за блокировки золотовалютных запасов, не может эффективно поддерживать рубль", — поясняет он.

Но с учетом трудностей в торговле за доллар и евро, а также уходе ряда иностранцев с российского рынка и комиссии в 12% за покупку валюты, предложение опережает спрос, и курс доллара к рублю снижается.

"В этой ситуации можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар. То есть курс на начало этого года, такой курс выгоден Минфину, так как создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров. На этом значении Минфин сможет удерживать курc доллара к рублю", — подытожил финансист.