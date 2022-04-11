МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ, Елена Гуринович. После новостей о снятии Банком России комиссии при покупке валюты у брокеров в размере 12% рубль ослаб: в течение торгового дня на Мосбирже в понедельник доллар и евро находились в районе 80 и 86 рублей соответственно. Агентство "Прайм" опросило экспертов и выяснило, зачем государство ослабляет национальную валюту и что будет с курсом рубля дальше. Финансист объяснил, как Европа может изменить курс рубля

До разворота рубль укреплялся к доллару и евро довольно длительное время. На торгах в пятницу доллар стоит меньше 71 рубля (минимум с ноября 2021 года), а евро — чуть более 77,08 рубля (минимумс июня 2020 года).

Что же так развернуло курс? Дело в том, что в пятницу, 8 апреля, ЦБ РФ неожиданно понизил ключевую ставку с 20% до 17% годовых. Но это локально не переломило основной тренд на укрепление рубля.

Позднее регулятор отменил комиссию в 12% на покупку долларов и евро на Мосбирже. Это решение и вступило в силу в понедельник, 11 апреля. Также было объявлено о возможности покупать с 18 апреля наличную валюту.

ЭПОХА КРЕПКОГО РУБЛЯ

По мнению портфельного управляющего "РСХБ Управление Активами" Александра Власенко, укрепление рубля заканчивается. Центробанк ослабил ограничительные меры на покупку и снятие валюты.

"В отсутствие спроса в условиях 12% комиссии, а также резкого сокращения импорта, курс рубля к доллару уже достигал значения даже меньшего, чем среднее значение, заложенное в бюджете РФ (72 рубля)", — отметил он.

Власенко считает, что сильного падения рубля ждать не стоит. Что касается дальнейшего укрепления, то оно приводило бы к падению экспортной выручки, а значит и налогооблагаемой базы, что негативно для бюджета в условиях нежелания Минфина выходить на долговой рынок, напомнил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

КТО БОЛЬШЕ?

Фундаментальные основания для укрепления рубля практически отсутствуют в первую очередь из-за высокой неопределенности рыночной среды. Сохранение рисков финансовой нестабильности в российской экономике подтверждает и мегарегулятор, добавляет доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Но и просадка по рублю, считает Власенко, скорее всего, не будет бесконечной. Курс может стабилизироваться около 80-85 рублей за доллар, по мере того как покупатели валюты удовлетворят свой спрос, прогнозирует он.

Карпунин соглашается: давление на рубль будет непродолжительным. Отложенный спрос со стороны населения может быть реализован в течение какого-то отрезка времени. А валютная выручка экспортеров поступает каждый день — рано или поздно они сбалансируют друг друга.

Решения ЦБ, которые были приняты и обнародованы в пятницу, дают ориентиры по уровням, которые теперь могут восприниматься в качестве сильной зоны поддержки по доллару, отметил представитель БКС.

"В частности, это область 70-75. При спуске к этим отметкам спрос на валюту будет вновь расти, так как сложатся ожидания дальнейшего смягчения регуляторных мер", —пояснил он и в качестве примера такого действия со стороны властей назвал снижение 80%-го порога по продаже экспортной выручки экспортерами.

Не стоит забывать о населении: после того, как доллар торговался около 120 рублей, коридор 70-75 рублей за доллар воспринимается как "дешево", отметил старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич. "Память о том, что доллар может сильно подорожать, будет какое время сохраняться, и покупка валюты внутри этого коридора будет восприниматься как выгодные условия хеджирование риска ослабления рубля — даже в условиях сохранения высоких рублевых ставок", — рассуждает он.

Другой ориентир для поддержки курсов валют на уровне — цены на нефть. Регулятор начал смягчать меры при спуске Brent к уровням $98-103 или 7000-7800 рублей. В пересчете на текущий рекордно высокий дисконт по Urals получаем диапазон 4550-6250 рублей, подсчитал Карпунин. "Такой рубль не нужен". Почему доллар не может стоить 64 копейки

Экономист РЭУ напомнила, что у властей, помимо курса рубля к основным мировым валютам есть и другие вопросы, которые напрямую решаются в том числе и за счет ограничений на покупку-продажу валюты.

Перед властями в режиме жестких санкций стоит вопрос разработки и внедрения стратегии на интенсификацию развития национального хозяйства на базе собственной ресурсной базы, резкое сокращение экспортной составляющей бюджетных доходов, допущение параллельного импорта, необходимость сдерживания инфляционных процессов. Все это требует серьезной и объективной оценки влияния курсовых трендов национальной валюты на бизнес-процессы и реальные доходы населения.

"Приоритеты курсовой динамики рубля должны формироваться именно исходя из баланса интересов государственного и частного секторов", — отметила она.

ЧЕМ РУБЛЬ УСПОКОИТСЯ

По прогнозу Карпунина, "американцу" вряд ли удастся выйти выше диапазона 80-90 рублей. Для такого движения нужно либо более сильное падение экспорта нефти и газа в натуральном выражении, или же существенное падение цен на commodities.

"Долгосрочная динамика рубля в условиях приостановки действия бюджетного правила будет преимущественно определяться динамикой доходов от нефтегазового экспорта", — соглашается Петроневич. Он добавил, что в условиях продолжающегося конфликта и санкций курс рубля до конца текущего 2022 года может колебаться в широких границах. есть факторы как его сохранения на текущем уровня вследствие высокого уровня цен, так и уменьшения в случае введения частичного эмбарго. "Изъять у Запада": почему рубль растет вопреки всем напастям

Власенко ожидает, что в дальнейшем мы снова увидим укрепление рубля. Это произойдет из-за преобладания поступлений от валютной выручки за экспортные товары над сокращенным импортом. "К тому же нуждающихся в валюте граждан стало намного меньше из-за сокращения числа зарубежных поездок", — добавил он.

А экономист РЭУ считает, что стабильным базисом для курса рубля, а также для снижения зависимости курса рубля от внешних воздействий мировых рынков и геополитики могут стать только реальные сдвиги в национальном хозяйстве. "Снижение ключевой ставки — один из стимулов рыночного спроса, фактор доступности финансовых ресурсов, которые должны способствовать активизации деловой активности", — подытожила она.