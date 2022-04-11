МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Запрет ЕС на поставки в Россию оборудования для сферы производства СПГ поставит под угрозу реализацию ряда проектов. Есть риск отказаться от существенного увеличения экспорта этого продукта. Однако не все так печально, утверждают эксперты. Возможность сохранить хорошие перспективы развития этого важного направления в России есть. Запад нанес первый удар по российской энергетике

НОВЫЕ САНКЦИИ

В пятом пакете санкций Евросоюза против России, опубликованном на прошлой неделе, вводится запрет на продажу и поставки определенных товаров и технологий, которые подходят для использования в переработке нефти и сжижении природного газа физическим или юридическим лицам, организациям и органам в России или для использования в РФ. По данным издания "Коммерсант", запрет также распространяется на уже заключенные и оплаченные контракты. Поставки по контрактам, заключенным до 26 февраля, должны быть завершены не позднее 27 мая.

Эксперты оценили новость негативно. Такой запрет поставит под угрозу реализацию ряда проектов, указывают специалисты инвестиционной компании "Атон". Это повлияет на достижение целей Энергетической стратегии страны в период до 2035 года в части российских амбиций на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ).

"Запрет ставит под вопрос возможность реализации "Новатэком" проекта "Арктик СПГ 2", "Газпромом " — проекта "Балтийский СПГ", уверены в "Атоне".

Хотя первая линия "Арктик СПГ 2" завершена на 98%, часть оборудования еще не поставлена в Россию, а готовность второй линии составляет лишь 40%, указывают специалисты компании.

Россия входит в число значимых поставщиков СПГ на мировой рынок, ежегодное производство составляет в среднем около 30 миллионов тонн в год. Доля РФ на мировом рынке СПГ в настоящее время составляет 7-8%. Экспорт осуществляется с двух основных заводов — "Сахалин 2" (50%+1 акция принадлежит "Газпрому") и "Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка"). Также СПГ за рубеж поставляет среднетоннажный завод "Криогаз-Высоцк" (51% — у "Новатэка", 48,9% — у Газпромбанка).

Из новых проектов в наиболее продвинутой стадии на данный момент находится вышеупомянутый "Арктик СПГ 2", принадлежащий "Новатэку".

РАЗВИВАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

Сейчас первоочередная задача — получить собственную технологию строительства крупнотоннажных заводов по сжижению природного газа, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. "Все, что построено в России к настоящему времени — это иностранные технологии, — указывает он. — "Сахалин-2" построила Shell, "Ямал СПГ" также возник на базе американской технологии, "Арктик СПГ 2" строится на базе технологий немецкой компании Linde".

"Лицензиарами технологий, использующихся на всех российских проектах по крупнотоннажному производству СПГ, являются западные компании", — соглашается эксперт Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Кирилл Родионов. Лицензиаром завода "Сахалин-2" была Shell, а в случае "Арктик СПГ 2" — немецкая Linde, подтверждает он. "Ямал СПГ" был реализован с помощью американской APCI, уточняет специалист.

"При этом российские компании привлекают европейских подрядчиков, — рассказывает Родионов. — Так, британская TechnipFMC и итальянская Saipem входят в состав совместного с "НИПИГАЗом" предприятия, которое осуществляет проектирование, поставку оборудования и строительство сжижающих мощностей завода "Арктик СПГ-2".

СРЕДНЕТОННАЖНЫЕ ЗАВОДЫ

Юшков указывает, что есть еще вариант: "тиражировать" среднетоннажные заводы по производству СПГ, совершенствовать и масштабировать их. "Это тот самый "арктический каскад" — четвертая очередь завода "Арктик СПГ 2", — рассказывает эксперт. — Его мощность — 0,9 млн тонн сжиженного газа, значит, придется строить 10 таких установок, чтобы получить примерно 10 млн тонн". Эксперт объяснил, как Европа теперь будет получать российский газ

У России есть технологии для среднетоннажного производства СПГ, соглашается Родионов. Однако здесь не все так просто, уверен он. "Например, четвертая очередь "Ямал СПГ" мощностью 0,95 млн тонн против 5,5 млн тонн у каждой из первых трех очередей, построенная на российском оборудовании и по российской технологии "Арктический каскад", вышла на проектную мощность с опозданием более чем в год, в середине 2021 года, — напоминает эксперт. — И это при том, что первые три очереди "Ямал СПГ" вводились в эксплуатацию существенно раньше заявленного срока. Третья — с годовым опережением, в конце 2018 года".

СПЕЦИФИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

"Это лишний раз напоминает, что импортозамещение — далеко не одномоментный процесс", — делает вывод специалист. Не менее важно, полагает он, наличие доступа к зарубежным технологиям. Это базовая предпосылка импортозамещения: в условиях закрытых "технологических" границ российским производителям оборудования будет просто неоткуда перенимать необходимые квалификации и опыт, опасается Родионов. Они что-то знают: Америка латает свою экономику за счет всего мира

Учитывая вышесказанное, следует, видимо, сделать вывод, что СПГ-индустрия в условиях лишения доступа к зарубежному оборудованию и введенного Белым домом запрета на привлечение финансирования в энергетический сектор (что в совокупности грозит долговременной стагнацией в производстве и экспорте сжиженного продукта) должна стать объектом отдельного внимания российских властей. Не исключено, что может потребоваться специальная программа развития данной подотрасли.

Ведь российский СПГ в любом случае будет и в дальнейшем экспортироваться в Европу, уверен Юшков из ФНЭБ. "Эти поставки все же менее политизированы, чем трубопроводные", — считает он. Эксклюзивным экспортером природного газа по трубопроводам из России является "Газпром", чья безусловная подконтрольность Кремлю не вызывает сомнений у европейских политиков и потребителей. В свою очередь, СПГ-терминалы способны принимать танкеры с объемами из любых источников, где имеются соответствующие мощности для сжижения газа.