МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Санкции против России могут привести к значительному снижению экспорта зерна, а отсутствие зерна на мировом рынке грозит голодом во многих странах - прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке. Голод исторически провоцирует миграцию населения, все эти миграционные потоки хлынут в более благополучные страны. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев. "Такой рубль не нужен". Почему доллар не может стоить 64 копейки

По словам эксперта, Россия в 2016-2021 годах была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировой рынок, за прошлый год было экспортировано более 30 миллионов тонн зерна.

"Из-за введенных санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50% зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объемах под вопросом. Кроме того, присоединившиеся к ограничительным мерам в отношении России крупнейшие мировые грузоперевозчики не будут заходить в российские морские порты", — указывает экономист.

Соответственно, даже при наличии зерна в России, его экспорт будет затруднен. Учитывая, что в этом году на мировом рынке появится недостаток зерна в объеме более 13 миллионов тонн — Украина вряд ли сможет заниматься экспортными поставками — эта проблема уже спровоцировала рост цен на мировых товарных рынках, утверждает специалист. ООН предупредила о риске возникновения "катастрофического голода"

География экспорта российского хлеба весьма обширна, напрямую или через посредников покупают зерно у нашей страны:

— Северная Африка: Марокко, Египет, Тунис, Ливия;

— Тропическая Африка: Намибия, Буркина-Фасо, Мавритания, Сенегал, Кения, Судан, ЮАР, Гана, Эфиопия, Демократическая Республика Конго, Мали, Малави, Зимбабве, Кот-д'Ивуар, Уганда, Камерун, Нигерия, Танзания, Мозамбик, Конго, Руанда, Бурунди, Свазиленд;

— Ближний Восток: Турция, Иран, ОАЭ, Йемен, Иордания, Израиль, Катар, Оман, Ливан, Сирия;

Частично поставки зерна идут в страны СНГ и ЕС.

Россия поставляет около 20% зерна на мировой рынок, в сложившейся ситуации заменить такого крупного поставщика не представляется возможным, заключил Белхароев.