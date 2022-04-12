МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Постепенная дедолларизация экономики — объективная реальность, главной причиной которой является изменение баланса сил в глобальной экономической системе в связи с появлением на мировом рынке новых влиятельных игроков из числа стран с развивающимися экономиками, а также в связи с интенсивным развитием региональных международных связей. У доллара остается запас прочности, но отменить дедолларизацию США не в силах, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Банк России начал новую игру с курсом рубля

Этот процесс, как поясняет эксперт, сопровождается усилением конкурентной борьбы и вызывает сопротивление крупнейших экономик мира, использующих меры экономического и неэкономического давления на растущие экономики, манипулируя в том числе и валютными механизмами.

"Санкционная заморозка зарубежных государственных активов Российской Федерации — очередное подтверждение этого", — указывает она.

Риски, связанные с привязкой мировой валютной системы к доллару, формирование новых значимых международных финансовых центров признаются и международными финансовыми институтами, говорит экономист. Недаром в число основных резервных валют в 2016 году включен китайский юань, австралийский доллар и канадский доллары рекомендованы МВФ для формирования международных резервов.

За год — с 4 квартала 2020 года по 4 квартал 2021 года прирост доли юаня в мировых валютных резервах составил почти 24% при росте совокупного показателя на 1,8%.

"Не только Банк России, но и центральные банки других стран увеличивают вложения в другие валюты, суверенные государственные заимствования все более переключаются на национальные валюты, все чаще взаимные международные расчеты осуществляются в национальных валютах стран-контрагентов. То есть в мировой экономике явно наблюдается тренд на валютную многополярность", — отмечает Воронкова.

Что касается российского рубля, то его доля во взаимных расчетах со странами-членами ЕАЭС составляет более 70%, с Индией — более 20%. "Такой рубль не нужен". Почему доллар не может стоить 64 копейки

"И хотя в долгосрочной перспективе, скорее всего, равновесие мировой экономики будут обеспечивать альтернативные глобальные и региональные валюты, пока репутационные риски доллара США как международного средства платежа и сбережений все еще перекрываются его весомыми позициями в мировой экономике. Доллар доминирует в международных экономических отношениях: используется примерно в 40% международных расчетах, составляет половину международного валютного оборота, почти две трети мировых валютных резервов. На стороне доллара США — масштабность американской экономики", — убеждена эксперт.

Среди ключевых факторов создания системы валютных противовесов доллару, расширения возможностей интернационализации национальных валют стран с развивающимися экономиками не только прогресс реального производства в этих странах, но также активное формирование мощных и надежных финансовых систем, готовых удовлетворять не только внутренние потребности, но и стать привлекательными для нерезидентов, заключает Воронкова.