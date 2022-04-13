МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Мы ожидаем, что рубль будет находиться в коридоре 70-80 рублей за доллар США и тяготеть к нижней границе, однако мы не ожидаем более сильного укрепления национальной валюты, как и практически не видим реальной возможности для значительного снижения, пояснил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко. "Было так дешево". Куда теперь "улетит" курс рубля

Пока, по его мнению, получается, что все действия Запада против рубля приводят совершенно к обратным последствиям. В том числе и к тому, что курс рубля практически вернулся к январскому уровню.

"Помогли несколько факторов: грамотная политика ЦБ, существенный положительный валютный баланс торговых операций и отсутствие паники", — объяснил эксперт.

По его словам, сейчас практически не осталось новых факторов, которые могли бы внести дополнительный негатив на рынке национальной валюты. В рамках дополнительных санкций остались только какие-то совсем точечные меры, которые точно не нанесут существенного ущерба для рубля.

"Единственное, чем Запад еще может грозить России и к чему уже даже не скрывая стремится — это к техническому дефолту России по внешним обязательствам перед все тем же Западом", — считает Клопенко.

Это не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года и практически не может нанести нашей стране какого-то существенного ущерба. "Изъять у Запада": почему рубль растет вопреки всем напастям

"У России заморожено более 300 млрд долларов в странах Запада и этих средств хватает, чтобы фактически покрыть весь наш внешний долг. Если Запад просто не даст осуществить платеж, то это будет его проблемой", — убежден эксперт. И единственный итог данного шага — "репутационный" дефолт самого Запада.

"Когда США вводили санкции, они оценивали российскую экономику в 2% от мировой и заявляли, что им будет очень просто справиться с Россией", — напомнил Клопенко. Оказалось, чир два процента весьма важны — от них напрямую зависят еще 40% мирового ВВП.