Экономист Клопенко: рубль до конца апреля удержится в рамках 70-80 за доллар, но не вырастет сильнее
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Мы ожидаем, что рубль будет находиться в коридоре 70-80 рублей за доллар США и тяготеть к нижней границе, однако мы не ожидаем более сильного укрепления национальной валюты, как и практически не видим реальной возможности для значительного снижения, пояснил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.
Пока, по его мнению, получается, что все действия Запада против рубля приводят совершенно к обратным последствиям. В том числе и к тому, что курс рубля практически вернулся к январскому уровню.
"Помогли несколько факторов: грамотная политика ЦБ, существенный положительный валютный баланс торговых операций и отсутствие паники", — объяснил эксперт.
По его словам, сейчас практически не осталось новых факторов, которые могли бы внести дополнительный негатив на рынке национальной валюты. В рамках дополнительных санкций остались только какие-то совсем точечные меры, которые точно не нанесут существенного ущерба для рубля.
"Единственное, чем Запад еще может грозить России и к чему уже даже не скрывая стремится — это к техническому дефолту России по внешним обязательствам перед все тем же Западом", — считает Клопенко.
Это не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года и практически не может нанести нашей стране какого-то существенного ущерба.
"У России заморожено более 300 млрд долларов в странах Запада и этих средств хватает, чтобы фактически покрыть весь наш внешний долг. Если Запад просто не даст осуществить платеж, то это будет его проблемой", — убежден эксперт. И единственный итог данного шага — "репутационный" дефолт самого Запада.
"Когда США вводили санкции, они оценивали российскую экономику в 2% от мировой и заявляли, что им будет очень просто справиться с Россией", — напомнил Клопенко. Оказалось, чир два процента весьма важны — от них напрямую зависят еще 40% мирового ВВП.
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