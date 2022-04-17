МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Государство гарантирует ряд мер социальной поддержки лицам, потерявшим работу, — в первую очередь посредством выплаты пособия по безработице, рассказал агентству "Прайм" заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Они что-то знают: Америка латает свою экономику за счет всего мира

По действующему законодательству (Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"), безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней, добавляет эксперт.

Для того, чтобы гражданина признали безработным и назначили пособие, ему необходимо обратиться с соответствующим заявлением и приложениями в центр занятости по месту жительства.

Подать заявление также можно:

в письменной форме путем обращения в МФЦ;

в электронном виде через Госуслуги;

в электронном виде с использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России";

в электронном виде через информационные ресурсы субъектов, например, в Москве, через портал mos.ru.

Вместе с заявлением, по словам адвоката, необходимо также представить документы, удостоверяющие личность, подтверждающие уровень квалификации (документ об образовании), стаж работы (трудовую книжку или документ, ее заменяющий, трудовой договор, служебный контракт, договор гражданско-правового характера), справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы. Один из партнеров России вызвал на себя гнев Америки

Как пояснил Данилов, размер пособия будет зависеть от среднего заработка заявителя по последнему месту работы, если гражданин в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, состоял в трудовых отношениях не менее 26 недель. В первые три месяца размер пособия будет равен 75 % среднемесячного заработка, в следующие три месяца размер пособия будет составлять 60 % заработка. Однако, размер пособия по безработице не может быть выше максимальной величины пособия по безработице, увеличенного на размер районного коэффициента. Для лиц, среднемесячный заработок которых не может быть определен (например, для ранее не работавших), размер пособия определяется показателями минимальных величин.

Продолжительность выплаты не может превышать шесть месяцев в суммарном исчислении в течение 12 месяцев, а для отдельных категорий (например, ранее не работавших граждан, прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность в установленном законодательством порядке, граждан, вышедших из членов крестьянского (фермерского) хозяйства, граждан, направленных органами службы занятости на обучение и отчисленных за виновные действия и др.) период выплаты пособия по безработице не может превышать трех месяцев в суммарном исчислении в течение 12 месяцев.

Как отмечает юрист, по окончании предельного срока для выплаты пособия по безработице, лицо может претендовать на материальную помощь.

"Основанием для оказания материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением периода его выплаты, является решение центра занятости населения об оказании материальной помощи", — говорит эксперт.

При этом период оказания материальной помощи безработным гражданам также не может превышать 6 месяцев.

На сегодняшний день общефедеральные максимальные и минимальные величины составляют:

минимум — 1 500 рублей;

максимум — 12 792 рублей — в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице, 5000 рублей — в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице.

"Нормативные правовые акты субъектов РФ могут предусматривать иные виды материальной помощи, так, например, в Москве предусмотрена единовременная материальная помощь в случае смерти члена семьи безработного либо одному из членов семьи безработного в случае смерти самого безработного. Сумма такой материальной помощи будет равна максимальному пособию по безработице", — заключил Данилов.