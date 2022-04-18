МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Зависимость России от ситуации в экономике США является минимальной — это не признак чего-то хорошего или плохого. Все дело в том, что за последние годы экономическая связь между нашими странами снижалась и сейчас находится на минимальном уровне. Об этом рассказывает агентству "Прайм" доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов. Они что-то знают: Америка латает свою экономику за счет всего мира

Ряд экспертов не исключают начало рецессии в американской экономике в конце 2022 года или в 2023 году, о чем сигнализирует инверсия кривой доходности государственных облигаций США (доходность двухлетних превысила доходность десятилетних), а также начало цикла повышения ключевой ставки со стороны ФРС.

Например, в 2008 году, как поясняет финансист, ипотечный кризис в США достиг России и привел к девальвации рубля, инфляции и экономическому спаду. Тогда инфляция в США приводила к увеличению инфляции в России, потому что мы "импортировали американскую инфляцию".

"Сейчас связь между нашими экономиками может быть только косвенной. Такая ситуация, в том числе, — результат санкционной войны, которую США ведут против России", — убежден эксперт.

Дедолларизация, отток иностранных инвестиций, политика импортозамещения, по мнению Бадалова, "сформировали контур" между экономиками России и США. Связь прослеживается только через импорт и экспорт товаров, причем не прямой между странами, а через мировые рынки.

"Сейчас корректнее говорить, что санкции Запада против России влияют на рост инфляции в мире и в том числе в США", — считает эксперт.