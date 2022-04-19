МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Некоторые клиенты "Газпрома", вероятно, откажутся от новой схемы закупок российского природного газа, предложенной президентом Владимиром Путиным, которая включает открытие банковского счета в РФ. Однако так поступят явно далеко не все. При этом раскрывать сведения о согласившихся на такую схему покупателях Кремль не собирается. Отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "такая информация вряд ли подлежит публикации". Один из партнеров России вызвал на себя гнев Америки

Он отметил, что вопросами, связанными с переходом на поставки энергоносителя за рубли, занимаются непосредственно "Газпром", а также профильные ведомства и лично вице-премьер Александр Новак.

Официальный представитель Кремля уточнил, что оплата в рублях поступит в мае за апрельские поставки.

При этом на текущей неделе некоторые европейские покупатели объемов "Газпрома" должны будут принять решение, готовы ли они оплачивать получаемый из России природный газ рублями, указывает "Коммерсант". Однако единой позиции в ЕС на этот счет нет, констатирует издание. Чиновники Еврокомиссии (ЕК) и руководство отдельных стран сообщества считают, что данный шаг будет нарушать санкции против России. Другие члены ЕС с такой позицией не согласны.

При этом "Коммерсант" считает наиболее вероятным сценарий, при котором некоторые клиенты "Газпрома" откажутся заключать сделки в рублях. В результате поставки по этим контрактам приостановятся в начале мая 2022 года.

Однако, например, в Германии в случае приостановки поставок из России будет неизбежно сокращено производство, заявили "Известиям" в крупнейшем химическом концерне Европы BASF. В компании отметили, что 50% природного газа, который импортируется в страну, приходится на Россию. Как рассказали изданию в министерстве экономики и защиты климата Германии, в настоящее время подземные хранилища газа (ПХГ) в стране заполнены на 29%. И федеральные власти уже разработали план чрезвычайного реагирования на случай прекращения российских поставок. Помимо Германии, на сегодняшний день отказаться от газа из России не готовы Венгрия и Австрия, считают "Известия".

СТРОПТИВЫЕ МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ГАЗА

Поставки российского природного газа за апрель уже осуществляются, отмечает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. "И частные покупатели — скорее, коммерческие структуры, а не страны — могут согласиться на предложенную "Газпромом" схему оплаты, — полагает он. — Иначе европейские потребители рискуют остаться без топлива, что грозит углублением энергетического кризиса в Европе". При этом эксперт считает предложенную схему оплаты достаточно гибкой. "И велика вероятность, что она может быть акцептирована покупателями газа даже несмотря на возражения Еврокомиссии", — делает вывод Суверов. Интрига. Как Россия будет продавать нефть в обход санкций

На сегодняшний день в отношении поставок "Газпрома" в Европу с уверенностью можно говорить о том, что формально новая схема оплаты поставок ничего не меняет для импортеров, отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Кирилл Родионов. "Непосредственно сами платежи как осуществлялись, так и будут осуществляться в валюте, — указывает он. — Разница в том, что теперь у импортера появляется обязательство по открытию счета в "Газпромбанке".

Но изменения затрагивают экспортера, который будет обязан продавать не 80%, а все 100% валютной выручки. "Возможно, разногласия связаны с тем, что новая схема нарушает не букву, а дух санкционных ограничений, — предполагает специалист. — Де-юре поставки газа "обрастают" дополнительными условиями, которые изначально не были прописаны в контрактах".

В период с 1 по 15 апреля экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье уменьшился на 21,8% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, до 6,1 млрд кубометров, отмечает Родионов. При этом добыча сократилась на 9,1%, до 20,9 млрд кубометров. "Этот вывод можно сделать на основе данных, представленных в пресс-релизах компании от 1 и 15 апреля, — отмечает специалист. — Связано ли это с "санкционным" фоном или же исключительно с отраслевыми факторами — разницей в погодных условиях — можно будет сказать по итогам второго квартала 2022 года".