МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. В глобальном информационном пространстве уже много лет не стихают споры на тему дальнейшей судьбы основной резервной валюты — доллара США. Высказываются самые разные точки зрения. И очень часто можно слышать, что гегемония "зеленых бумажек", представляющих основное платежное средство в мире, скоро закончится. Дискуссия получила новый мощный импульс в последнее время на фоне беспрецедентного по масштабам геополитического обострения с момента окончания Второй мировой войны. Здравствуй, доллар. Как банки продают наличную валюту и кому она нужна

ПРИБУДЕТ ЛИ С ДОЛЛАРОМ СИЛА

В истории мировой экономики был не один случай, когда самая популярная в цивилизованном мире валюта резко сдавала свои позиции, чтобы уже никогда не отыграть их обратно. Наиболее свежий пример — фунт стерлингов. Когда в середине прошлого века Великобритания лишилась своих колоний, это оказало негативное влияние и на престиж ее валюты, которая уступила прежнюю безусловно ведущую роль доллару США. Однако едва ли следует проецировать печальный опыт фунта на сегодняшний день, ожидая, что зеленые купюры с портретами американских президентов вмиг исчезнут из оборота.

Так, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган в беседе с "Праймом" скептически высказался о возможности проводить подобные параллели. Он напомнил, что Великобритания, в течение считанных лет распрощавшаяся со статусом державы, в которой "никогда не заходит солнце", сразу же перестала быть ведущей экономикой мира.

"С долларом не будет, как с фунтом", — убежден эксперт.

Эту точку зрения разделяет иранский экономист Джамшид Адалатиян. В интервью изданию Resalat он заявил, что лишить доллар США господства одномоментно нереально. Ведь его используют при продаже "тысячи видов товаров и сырья", включая нефть и другие энергоносители, и даже криптовалюты. Однако в долгосрочной перспективе отказ от американской валюты как основной резервной возможен, считает он. Эксперт допускает, что нынешний престиж доллара США будет сохраняться в течение следующих 30 лет.

"Регуляторная власть США до сих пор сильна и имеет большое влияние, поэтому в ближайшие годы не стоит ждать каких-то обвалов доллара, разве что произойдет действительно что-то экстраординарное, но это будет политическим процессом, а не экономическим", — убежден Коган. Да, признает он: со временем американскую валюту "подвинет" китайская. "Но юань — более "закрытая" история, чем доллар, — уверен специалист. — Поэтому его влияние растет строго пропорционально необходимости и желанию властей государства".

СКРЫТАЯ УГРОЗА

Современная история доллара США как основы взаимных расчетов в мире началась в 1976 году, с момента внедрения Ямайской валютной системы, основанной на свободно плавающем валютном курсе.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков отмечает, что в наши дни доллар используется в расчетах 75-80% всех сделок в международной торговле. Это доминирование выражается еще и в том, что при обмене других валют на доллар США приходится платить больше при покупке и получать меньше при продаже, считает эксперт. "То есть даже на частном уровне финансовая система США "состригает" свой процент", — делает вывод он. Они что-то знают: Америка латает свою экономику за счет всего мира

Иными словами, США как центр таких расчетов получают прибыль от обслуживания мирового товарно-денежного обмена.

Но и это еще не все. Использование централизованной системы учета долларовых операций, как замечает Кочетков, неоднократно применялось в качестве оружия политических манипуляций. Чаще всего это касалось частных накоплений нежелательных для Вашингтона политических режимов.

Эксперт предупреждает: хотя финансовая система США пока способна блокировать исключительно международные банковские операции в долларах или связанных валютах, дальнейшее ее развитие может угрожать каждому частному кошельку: в последнее время широко обсуждается внедрение цифровых валют Центральных Банков (CBDC). "Это централизованная база данных центробанка, в которой хранятся все номера цифровых купюр с привязкой к личным, корпоративным или государственным идентификаторам, — рассказывает специалист. — То есть для заморозки средств или блокировки какой-либо международной сделки потребуется несколько кликов компьютерной мыши, дабы блокировать средства по фильтру страны, гражданству или конкретному физическому лицу".

Внедрение CBDC наделяет финансовую систему США инструментом тотального международного контроля, делает вывод Кочетков. "Это абсолютная финансовая власть, которая будет распространяться за пределы США, — говорит он. — Соответственно, вопрос о возможной блокировке долларов на территории другой страны переходит из разряда фантастики в практическую плоскость. Деньги потеряют какую-либо анонимность".

Такая перспектива делает вопрос ухода от долларовой системы вопросом национальной безопасности, резюмирует эксперт.

НОВАЯ НАДЕЖДА

Именно поэтому в наши дни многие задумываются "о ренессансе золотого стандарта, который, вероятно, сможет вернуть баланс между финансовой независимостью государств и необходимостью обеспечения эффективной внешнеэкономической деятельности", — уточняет Кочетков. Это конфискация: США ограбят своих ради дефолта России

В свою очередь, экономист Адалатиян из Ирана считает, что положить конец гегемонии доллара в международной торговле может создание торгового союза с участием России, Китая и его страны. Расчеты между участниками такого альянса должны были бы осуществляться посредством некой новой единой валюты.

Эксперт полагает, что в первую очередь следует задуматься о поиске альтернативы доллару США в расчетах за энергоносители.

Напомним: после начала российской специальной военной операции на Украине США, их союзники и наиболее зависимые от них страны, условно определяемые термином "коллективный Запад", усилили режим экономических санкций против России.

В Кремле эти меры назвали экономической войной беспрецедентных масштабов. Российский ЦБ принял ряд мер для стабилизации ситуации валютного рынка, а глава государства Владимир Путин распорядился создать и запустить механизм расчетов за поставляемый в недружественные страны природный газ рублями.

В рамках этой меры оплата за импортированный энергоноситель должна поступать на валютный счет в России, после чего полученные средства будут конвертироваться в рубли и переводиться на рублевый счет, затем — на счет "Газпрома". На первый взгляд, такие изменения затронут именно российский холдинг, а не импортеров газа: "Газпром" будет продавать в пределах страны всю валютную выручку, а не 80%, как это было прежде.

Тем не менее, решение российского лидера позволит снизить зависимость мирового энергетического рынка от доллара США, уверен генеральный директор Фонда национальной экономической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.

В долгосрочном периоде переход на рубли в расчетах за поставляемый из России газ разрушает систему торговли энергоресурсами за американскую валюту, а значит — и влияние доллара США в мире, указывает эксперт. Кроме того, Москва и Пекин предпринимают конкретные шаги по переходу на расчеты в юанях за российские энергоносители, напоминает он. Также последние события не дают усомниться в том, что даже Саудовская Аравия выражает заинтересованность в снижении доли расчетов в долларах за поставляемую ею нефть.