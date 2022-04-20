МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Динамика цен на авиабилеты зависит от целого ряда факторов и их соотношения. Спрос на авиаперелеты в летний период традиционно возрастает, а предложение в текущих условиях существенно сократилось. Затраты авиакомпаний увеличились, что вызвано сокращением авиапарка из-за западных санкций, изменением цен на топливо (по данным Росавиации, цены на авиатопливо в марте выросли на 5,97% с начала года), ростом стоимости запчастей из-за их дефицита и трудностей с логистикой, затратами на содержание и ремонт авиапарка, оплату лизинга самолетов и др. Об этом рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. В Турции создадут новую авиакомпанию для перевозки россиян

По ее словам, за первые восемь дней апреля цены на авиабилеты в эконом-классе поднялись на 10,57%. С начала текущего года рост цен составил 11,58%.

Как предполагает эксперт, авиакомпании могут направить на внутренние рейсы те самолеты, которые раньше летали по международным маршрутам, что будет способствовать поддержанию предложения. В то же время, в условиях отсутствия новых запчастей, часть самолетов может быть использована в качестве "доноров" для ремонта авиапарка.

"Текущая ситуация очень изменчива — санкции в отношении России, отдельных сфер экономики, отраслей и компаний вводятся практически ежедневно, что отражается практически на любом рынке. В этих условиях рост цен на авиабилеты в лучшем случае будет соответствовать уровню потребительской инфляции", — считает Воронкова.

Стабилизации цен на авиабилеты, по мнению экономиста, могут способствовать меры по поддержке авиационной отрасли, обсуждаемые в настоящее время в правительстве.

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