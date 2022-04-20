МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Европа может сократить зависимость в области энергетики от России быстрее, чем считалось ранее, заявил Марио Драги в интервью газете Corriere della Sera. Драги, в прошлом глава Европейского центрального банка, впервые дал интервью такому крупному изданию после избрания на пост премьер-министра Италии в феврале 2021 года. Поскольку быстро найти замену российскому газу невозможно, Драги предлагает итальянцам сократить потребление. Однако и в долгосрочной перспективе полностью отказаться от российского газа — задача крайне сложная. Россия начала реализовывать "план Б" по возвращению резервов

ДИВЕРСИФИЦИРОВАТЬ ПОСТАВКИ И СОКРАТИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ

"Диверсификация возможна, ее можно достичь относительно быстро — быстрее, чем считалось месяц назад… У нас есть газ в хранилищах, и мы получим газ от других поставщиков ", — заявил итальянский премьер-министр после встречи с алжирским коллегой", — сказал Драги.

Более того, итальянский премьер-министр сообщил, что "ограничительные меры" в связи с отказом от российского газа будут мягкими.

"Речь идет об одном-двух градусах понижения температуры обогревательных приборов, и о таком же повышении температуры кондиционеров", — уверен Драги.

Италия также предлагает установить потолок цен на природный газ, используемый для производства электроэнергии, чтобы сократить зависимость от России. Это предложение уже находит поддержку среди других европейских стран.

"Европа продолжает финансировать Россию, покупая нефть и газ по ценам, которые не имеют отношения к историческим котировкам и производственным затратам", — сказал Драги.

По его словам, он начинает склоняться к мнению тех, кто заявляет о невозможности переговоров с Путиным, поскольку это "бесполезно и пустая трата времени".

При этом он отвергает заявления об отсутствии единства в рядах западной коалиции, которая объявила России тотальную экономическую войну. Драги может делать такие безответственные заявления, поскольку не собирается выставлять свою кандидатуру на выборах, которые состояться в следующем году и будет принимать в них участие, как простой избиратель.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Драги заявил о скорой ликвидации зависимости ЕС от поставок газа из России после официального визита в Алжир, во время которого крупнейшая итальянская нефтегазовая компания ENI подписала с алжирской Sonatrach соглашение об увеличении поставок газа. Алжир является крупнейшим поставщиком трубопроводного газа на европейский рынок после России и Норвегии. По сообщениям итальянских источников, Sonatrach согласился увеличить поставки газа на итальянский рынок в объеме до 9 млрд куб. м/г, но только в 2023 и 2024 годах.

Однако этого объема недостаточно, чтобы заменить российский газ. Драги признал, что из-за падения добычи газа в Италии — в 2000 году в стране было добыто 17 млрд куб. м, а в 2021 году менее 3 млрд куб. м — потребности страны в этом виде топлива более, чем на 95% обеспечиваются за счет импорта. Ежегодно Италия вынуждена импортировать свыше 70 млрд куб. м газа. В 2021 Россия и Алжир поставили итальянским потребителям 29 млрд куб. м и 22,5 млрд куб. м соответственно. Разрубленная Европа. Вопрос о способе оплаты газа может разделить ЕС

По словам главы Sonatrach Тофука Хаккара, основной проблемой компании являются ограниченные возможности алжирской компании по увеличению добычи и экспорта газа. Для увеличения добычи необходимы большие инвестиции в геологоразведку и разработку месторождений, а увеличение экспорта невозможно из-за быстро растущего спроса на газ внутри страны со стороны населения и промышленности.

В 2021 году Алжир экспортировал в Европу 55,2 млрд куб. м газа с учетом СПГ. Это значительно больше, чем в 2020 и 2019 годах, когда объем поставок составлял 38,2 и 43 млрд куб. м. соответственно.

Однако ряд экспертов утверждают, что из-за ограниченных возможностей Алжир может нарастить поставки газа в Италию на 9 млрд куб. м/г только за счет сокращения экспорта в Испанию. Между Алжиром и Испанией существуют серьезные политические противоречия. Испанские власти поддерживают претензии Марокко на территорию Западной Сахары. Алжир, наоборот, поддерживает те силы, которые выступают за самоопределение Западной Сахары.

Поставки газа из Алжира в Италию осуществляются по трубопроводу TransMed протяженностью 2475 км. Трубопровод мощностью 33,5 млрд куб. м/г пролегает по территории Туниса, дну Средиземного моря, пересекает Сицилию и достигает континентальной части Италии.

13 апреля 2022 года Eni также подписала с египетской компанией Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) рамочное соглашение, целью которого является увеличение поставок СПГ в Европу. Соглашение не является юридически обязывающим документом. Eni надеется, что в этом году сможет получить до 3 млрд куб. м газа в виде СПГ египетского завода, который расположен на побережье Средиземного моря в городе Дамьетта. Завод мощностью 5 млн т/г (менее 7 млрд куб. м после регазификации) простаивал с ноября 2012 года по февраль 2021 года из-за нехватки газа. После "арабской весны" и смены власти в Египте произошло падение добычи, и страна превратилась из экспортера в импортера газа. Проблема с поставками газа на завод была решена после стабилизации ситуации в стране и начала промышленной добычи на месторождении Zohr. Месторождение было открыто в 2015 году на шельфе Средиземного моря. По оценкам западных экспертов, запасы Zohr составляют до 850 млрд куб. м.

Итальянские власти также надеются на увеличение поставок газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз на шельфе Каспийского моря. После завершения строительства трубопроводов "Южного газового коридора" — соединения трубопроводов ТANAP и TAP в единую газотранспортную систему — Азербайджан получил возможность поставлять газ в Европу, прежде всего, в Италию.

По официальным данным, в прошлом году экспорт газа из страны составил 19,2 млрд куб. м. Из этого объема Европа получила свыше 8 млрд куб. м.

В этом году Баку обещал Брюсселю, что поставки азербайджанского газа в страны ЕС превысят 9 млрд куб. м. Свыше 7 млрд куб. м должна получить Италия, по 1 млрд куб. м — Греция и Болгария. Кроме того, Турция планирует импортировать из Азербайджана 8,2 млрд куб. м газа. Дорого и хватит не всем. Что исчезнет из продуктовых магазинов Европы

В Италии осознают, что рост поставок из Алжира, Египта и Азербайджана не может заменить российский газ. В связи с этим ведутся поиски источников поставок в странах Центральной и Южной Африки: Анголе, Республике Конго и Мозамбике. Eni участвует в ряде проектов по добыче газа и производству СПГ в этих странах, но все они находятся в начальной стадии реализации.

Кроме того, итальянский премьер-министр и другие официальные лица стыдливо умалчивают о стоимости газа из альтернативных источников, поскольку она значительно выше, чем цена на газ, поставляемый из России. Но для Драги цена топлива для итальянцев не имеет значение — в следующем году он станет заслуженным европейским пенсионером.