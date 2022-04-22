МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Америка стремится получить дивиденды из ситуации на Украине, "выкачав" как можно больше денег из Европы — инвесторы, опасаясь разорения, выводят капиталы в "тихую гавань". Однако в конечном итоге вероятен лишь рост антиамериканских настроений в европейских странах и протесты внутри самих США, а спасти статус доллара как главной резервной валюты все равно не удастся, рассказал агентству "Прайм" экономист Василий Колташов. Второе дно санкций. Америка отправилась за нефтью к врагам

Мир разломлен на несколько систем — единой экономики и так называемого "вашингтонского консенсуса", которого придерживались все, больше нет. Очевидно, что есть зона евразийского консенсуса, где большую роль играют Китай, Россия и Иран, страны вне системы — например, Турция, и западный блок, находящийся под влиянием США. Последние играют по американским правилам — в их задачу входит максимально оттянуть приближение России к границе сферы влияния США в Европе.

Они-то и станут первыми жертвами американского плана по балансировке собственной финансовой системы, уверен эксперт. США с традиционно отрицательным сальдо торгового баланса нужно откуда-то брать деньги для поддержания своей экономики. Раньше они шли за счет притока капиталов со всего мира, который признавал Америку глобальным финансовым центром с 70-х годов ХХ века.

Однако сейчас консенсуса нет, поэтому деньги выкачивают из Европы. На фоне отсутствия перспектив, разрушения экономики, спада производства и исчезновения среднего класса инвесторы, действующие в западной парадигме, предпочитают переводить средства туда где надежнее, то есть, в доллар.

"Так Штаты уже получили сотни миллиардов долларов. Странно, что европейские политики этого не замечают или не хотят замечать. Как говорят, Бог лишил разума", — рассуждает Колташов.

В перспективе США надеются, обговорив с Россией контуры будущей финансовой системы и очертив максимально более выгодные для себя "красные линии", продолжить разорение Европы, реализуя таким образом "план Маршалла наоборот". Беспокоит их лишь рост цен на сырьевые товары, что разгоняет инфляцию в самих Штатах. Рынок уже не верит в готовность Федрезерва повышать ставки — все ограничивается заявлениями и ростом на четверть процента. Повысить учетную ставку до 10% и более, как 40 лет назад, США не могут — иначе обанкротятся на выплатах по долгам. Они составят порядка 3 триллионов долларов в год, что в четыре раза больше доходной части бюджета страны!

"Все это обернется продолжением роста мировых цен, голодом и обвалом мелких валют. В Европе на этом фоне возможен резкий всплеск антиамериканских настроений, что грозит США потерей влияния в регионе. В самих Штатах на фоне инфляции тоже возможно усиление недовольства и протеста — как минимум, граждане могут проголосовать за президента-республиканца "трампистского" толка, но возможны и прямые народные выступления", — полагает экономист.

Но главное — все это не поможет сохранить статус доллара как главной резервной валюты. Китай, Индия и Россия будут активизировать торговлю в нацвалютах, а юань в перспективе может если не опрокинуть, то потеснить "американца", заключил он.