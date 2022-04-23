МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Речь идет о материальной помощи — эта выплата не является обязательной, но практически в любой организации предусмотрена эта статья расходов для сотрудников и членов их семей, рассказывает агентству "Прайм" руководитель HR-службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская. Юрист назвал выплаты от государства, положенные при потере работы

"Данные выплаты подразумевают, что вы получаете деньги не за труд, а в связи с жизненными обстоятельствами, например, при рождении ребенка, смерти члена семьи, трудном финансовом положении и т.п", — поясняет она.

Условия, кому положена материальная помощь, и размер выплат предусматриваются внутренними локальными актами работодателя, уточняет эксперт.

Как правило, для получения материальной помощи работник должен написать заявление на имя руководителя и предоставить подтверждающие документы (свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о смерти и т.п.). Далее издается приказ по организации о выплате материальной помощи работнику.

"В дополнение к материальной помощи работники в определенных жизненных обстоятельствах могут рассчитывать на дополнительный отпуск", — продолжает специалист. Так, ст. 128 Трудового кодекса РФ обязывает работодателя на основании письменного заявления работника предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы в случаях регистрации брака или рождения ребенка. Продолжительность такого отдыха может составлять до пяти календарных дней, объяснила Краснянская.