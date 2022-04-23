МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Деньги от дефолта государства застраховать напрямую невозможно. Есть страховки от дефолта, которые продаются на бирже. Они выросли в цене более чем на 100% за последние несколько месяцев, но это лишь инструмент для диверсификации портфеля, а не прямая страховка. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Экономист назвал последствия для россиян, если США объявят нам дефолт

Для того, чтобы обезопасить средства от дефолта, самый простой способ — это диверсифицировать вложения как по активам, так и по валютам, считает он.

"Нужно понимать, что при росте одной денежной единицы падает в цене другая, и это в результате помогает сгладить негативный эффект от дефолта какого-либо государства", — разъяснил эксперт.

Но в случае с Россией, по его мнению, история все-таки "чуть отличается", поскольку возможный дефолт коснется внешнего долга страны. Тогда он будет в большей степени рукотворным, чем реальным, поскольку резервов РФ хватит на то, чтобы закрыть полный объем заимствований несколько раз.

"В сегодняшних реалиях дефолт по внешним обязательствам на курсе рубля скажется минимально, поскольку в большей степени курс сейчас контролируется государством в лице регулятора. Но диверсификация подушки безопасности все равно остается правильным шагом", — убежден Коган.

Так что докупать валюту, даже с учетом того, что ее достаточно трудно вывести в наличность, все равно остается хорошим средством от обесценивания сбережений, заключил финансист.