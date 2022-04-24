МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Сильному укреплению российской валюты, которое наблюдалось в последнее время, способствовал рост предложения иностранной валюты на рынке, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич. Что будет с курсом рубля на следующей неделе

"Так, экспортеры в рамках подготовки к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 апреля, предъявляли дополнительный спрос на рублевую ликвидность, которая в понедельник пойдет на выплату налогов, в частности НДПИ", — пояснил он.

Учитывая слабый спрос на валюту, вызванный снижением импорта из-за разрыва цепочек поставок, повышенное предложение привело к существенному снижению доллара и евро по отношению к рублю.

Так, пара доллар/рубль в ходе данного снижения отступила в район 73 рублей.

При этом уже в рамках следующей недели основные мировые валюты — доллар и евро — могут перейти к восстановлению.

"Способствовать этому будет снижение поддержки рубля со стороны экспортеров в виду прохождения пика налоговых выплат и смягчения валютного регулирования", — добавил Зварич.

Он подытожил, что целью данной волны роста может стать район 85-90 рублей за единицу американской валюты.