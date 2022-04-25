МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Экономика Германии больше всего зависит от российского газа среди всех стран Европы, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Россия начала реализовывать "план Б" по возвращению резервов

Среди всех стран региона именно ФРГ окажется в самой тяжелой ситуации, если Евросоюз решит наложить санкции на российский газ.

"Германия выступает крупнейшим покупателем российского газа и у нее нет ни одного СПГ-терминала, то есть, страна весь газ покупает только по трубопроводам", — отметил собеседник агентства.

Помимо России, по трубе сырье в страну поставляют еще Норвегия и Нидерланды. Последняя сама по себе является нетто-импортером газа. На экспорт Нидерланды поставляют очень небольшой объем в рамках старых контрактов, заключенных во времена больших объемов собственной добычи.

"Поэтому найти где-то еще сырье — крайне сложно", — отметил Юшков.

Говоря в целом про Европу эксперт отметил, что в целом в регионе не хватает даже просто мощности приема СПГ-терминалов, то есть инфраструктуры, чтобы заместить российский газ.

"В прошлом году Россия поставила в Европу 150-155 млрд кубов газа, и в тех странах, куда тянется российская труба, СПГ-мощностей для приема свободного было на 70 миллиардов кубов. То есть, все просто не влезет в СПГ-терминал", — подытожил он.