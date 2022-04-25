МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Ввести экономические санкции можно всегда и против всех, в том числе — против крупных экономик. Вопрос в том, насколько они будут эффективны — большинство из привычных нам уже вариантов попросту не сработает. В беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев оценил, насколько вероятно введение санкций со стороны США против такого гиганта, как Китай. Второе дно санкций. Америка отправилась за нефтью к врагам

"В случае введения санкций сами американские компании останутся без прибыли, так как именно большая маржа от дешевого труда китайских рабочих и уход от экологических проблем с вредным производством уже долгие годы дают США зарабатывать", — пояснил специалист.

Он привел в пример американский гигант Walmart. Компания продаёт сверхбольшие объемы товаров и многое производит на собственных заводах в Китае.

Однако технологии, которые позволили ввести глубокую автоматизацию всех процессов на заводах, теперь позволяют Америке не опираться на Китай: американский бизнес готов вывезти все обратно в Штаты.

Другой вопрос, что и Китай сейчас является гигантом с большим числом и высококвалифицированных рабочих и самих технологий, что в свою очередь обеспечивает очень низкую себестоимость продукции.

"А раз все меньше дешевых рук, то Китай теперь проводит модернизацию своей экономики на продукты с более высокой добавленной стоимостью. Остановка или сокращение производства китайской продукции не сработает", — отметил Тимофеев.

Если Китай окажется под санкциями и перестанет покупать передовые технологии у США, то он прекрасно обойдется и без американцев. Китайские компании открывают для себя по всему миру новые рынки сбыта — в Африке, Латинской и Южной Америке, не говоря уже об Азии. "Откуда такие деньги?" В Америке ужаснулись газовым доходам России

Есть у Китая и такое преимущество: его компании развивают бездолларовую торговлю, поэтому внутри страны практически отсутствует гегемония США.

Экономист отметил важные для устойчивости китайской экономики связи Пекина с соседними странами, а также увеличение числа союзников и партнеров посредством проекта "Один пояс один путь".

"Китай проводят беспроигрышную экономическую политику", — подчеркнул собеседник агентства.

И последний аргумент в пользу Китая в случае введения против этой страны санкций: Пекин внимательно следит за российским опытом антисанкционной работы, подытожил он.