МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в США вырос в марте на 1,2% по сравнению с февралем. В результате годовой уровень инфляции достиг 8,5%, что является самым высоким показателем с декабря 1981 года. Однако если исключить наиболее волатильные статьи, такие как продукты питания и энергоносители, то потребительская инфляция выросла в годовом исчислении на 6,5%, что оказалось ниже консенсус-прогноза экономистов. О том, на что пойдут США ради борьбы с инфляцией, рассказал "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. Разлюбили. Почему "нефтяные принцы" больше не боятся Америки

Он объяснил, что базовая инфляция выросла слабее прогнозов из-за снижения цен только в двух компонентах. Так, цены на подержанные автомобили и грузовики, которые имеют большой вес в индексе потребительских цен, упали на 3,8%, а расходы на образование упали на 0,2%. Все остальные основные компоненты продемонстрировали солидный прирост: расходы на жилье (33% в индексе потребительских цен) увеличились на 0,5%, одежда подорожала на 0,6%, а медицинское обслуживание увеличилось на 0,5%, отметил эксперт.

По мнению Шульгина, совершенно очевидно, что ФРС будет действовать агрессивно, чтобы восстановить контроль над инфляцией.

"Не стоит удивляться, если ФРС повысит ставку на 50 б. п. в мае, а затем аналогичным шагом повысит ставку в июне и, возможно, еще в июле. Затем Центробанк США перейдет к менее агрессивным темпам повышения ставок с шагом в 25 б. п. Денежный рынок сейчас закладывается на то, что к концу года ставка по федеральным фондам вырастет до диапазона 2,5%-2,75%", — отметил эксперт.

Средняя цена на бензин на американских заправках по сравнению с пиком, который был зарегистрирован в районе 10 марта на уровне 4,33 доллара за галлон, сейчас снизилась примерно на 5%, отметил Шульгин. Однако это снижение вряд ли следует воспринимать, как стабильную тенденцию с учетом неопределенности российско-украинского конфликта и его влияния на мировую динамику цен на энергоносители. "Полные самолеты денег". Как страны прячут свои доллары от США

Администрация Белого дома уже заявила о том, что разрешит продажу бензина с высоким содержанием этанола в жаркие летние месяцы, чтобы снизить цены на заправке. Это могло бы принести политические дивиденды в сельскохозяйственных штатах. Большая часть бензина, продаваемого в США, содержит 10% этанола — жидкого топлива, производимого из кукурузы. В соответствии с решением, объявленным 12 апреля, США разрешат продажу бензина с 15% содержанием этанола (Е15) в период с 1 июня по 15 сентября, когда обычно это не разрешено, поскольку это увеличивает загрязнение воздуха.

Бензин Е15 обычно продается на 15-25 центов за галлон дешевле, чем стандартный бензин с 10% этанола, и на 60-80 центов за галлон дешевле, чем бензин без добавления этанола. Однако здесь есть ряд вопросов, поскольку не совсем понятно, стимулирует ли такая инициатива снижение инфляции. Дело в том, что повышенный спрос на кукурузу может привести к росту цен на зерно, которые и так заметно выросли из-за конфликта между Россией и Украиной. Увеличение потребления этанола может привести к росту издержек пищевых компаний и переработчиков мяса, поскольку производители в значительной степени зависят от зерна, которым они кормят скот и птицу.

Шульгин уверен, что еще один инструмент подавления инфляции, который ФРС намерена начать реализовывать в ближайшее время — это сокращение своего баланса. Согласно протоколу мартовского заседания ФРС, чиновники Федрезерва склоняются к тому, чтобы ежемесячно сокращать баланс на 95 млрд долларов в месяц.

"Сейчас на балансе находится $8,9 трлн. Чиновники ФРС, если судить по мартовским минуткам Комитета по открытым рынкам, считают разумным ограничить продажу государственных облигаций на уровне около $60 млрд в месяц, обеспеченных ипотекой ценных бумаг — на уровне порядка $35 млрд в месяц", — рассказал эксперт.

Пока же для ФРС хорошей новостью в плане борьбы с инфляцией является отсутствие признаков роста среднесрочных и долгосрочных инфляционных ожиданий, резюмировал Шульгин.

"Другими словами, потребители прогнозируют высокую инфляцию в краткосрочной перспективе, но пока все еще верят, что разрешение проблем с цепочками поставок, которые возникли из-за пандемии и урегулирование российско-украинского конфликта позволит повышающей ставки ФРС взять инфляцию под контроль", — пояснил он.