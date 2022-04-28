МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. На протяжении месяца рубль укрепляется к основным мировым валютам. Поддержку ему в первую очередь оказывает избыток иностранной валюты из-за расширившегося сальдо торгового баланса. Иначе говоря, экспортеры, которые реализуют 80% валютной выручки создают навес долларов на валютном рынке ввиду ограниченного импорта в страну. Но уже в конце этой недели ситуация может измениться, рассказал "Прайм" главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников. Финансист объяснил, как Европа может изменить курс рубля

Он напомнил, что десять покупателей из Европы уже открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа в рублях, а четыре европейских покупателя уже заплатили за него рублями, создавая дополнительный спрос на национальную валюту.

"Долларовое предложение (отразившееся на росте рубля в рамках последней недели) также формировал и налоговый период 25-28 апреля — месяц являющийся статистически высокодоходным по мере окончания "зимнего" сезона", добавил Жильников.

Аналитик объяснил, что противовесом сильного укрепления рубля выступает Центробанк, который вводит послабления к валютному контролю. За последний месяц была отменена комиссия на покупку долларов в 12%, что частично вернуло спекулятивности валютному рынку, а также были расширены сроки реализации экспортной выручки с 3-х дней до 60-ти. По мнению Жильникова, последняя мера может как увеличить валютную ликвидность компаний-экспортеров, так и снизить давление на доллар.

Аналитик выразил уверенность, что доллар может продемонстрировать отскок уже в конце этой недели, по завершении налогового периода, с ориентиром на отметку 75 рублей. Так, после выплат 25 апреля, торговая активность на валютном рынке снизилась, а укрепление рубля в течение последних дней было сдержанным, отметил он.

"В том случае, если рубль продолжит укрепление в течение следующей недели, мы считаем, что будут сделаны очередные послабления со стороны Центробанка, которые позволят предотвратить резкий рост рубля. Скорее всего, сальдо торгового баланса в мае начнет сужаться на фоне восстановления импорта в страну, а также коррекции перегретых цен на рынке энергоносителей. Это вполне может вывести рубль в более фундаментально обоснованные диапазоны", резюмировал Жильников.