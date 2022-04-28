Аналитик Жильников: рубль пока укрепляется, но к концу недели доллар может укрепиться до 75
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. На протяжении месяца рубль укрепляется к основным мировым валютам. Поддержку ему в первую очередь оказывает избыток иностранной валюты из-за расширившегося сальдо торгового баланса. Иначе говоря, экспортеры, которые реализуют 80% валютной выручки создают навес долларов на валютном рынке ввиду ограниченного импорта в страну. Но уже в конце этой недели ситуация может измениться, рассказал "Прайм" главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.
Он напомнил, что десять покупателей из Европы уже открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа в рублях, а четыре европейских покупателя уже заплатили за него рублями, создавая дополнительный спрос на национальную валюту.
"Долларовое предложение (отразившееся на росте рубля в рамках последней недели) также формировал и налоговый период 25-28 апреля — месяц являющийся статистически высокодоходным по мере окончания "зимнего" сезона", добавил Жильников.
Аналитик объяснил, что противовесом сильного укрепления рубля выступает Центробанк, который вводит послабления к валютному контролю. За последний месяц была отменена комиссия на покупку долларов в 12%, что частично вернуло спекулятивности валютному рынку, а также были расширены сроки реализации экспортной выручки с 3-х дней до 60-ти. По мнению Жильникова, последняя мера может как увеличить валютную ликвидность компаний-экспортеров, так и снизить давление на доллар.
Аналитик выразил уверенность, что доллар может продемонстрировать отскок уже в конце этой недели, по завершении налогового периода, с ориентиром на отметку 75 рублей. Так, после выплат 25 апреля, торговая активность на валютном рынке снизилась, а укрепление рубля в течение последних дней было сдержанным, отметил он.
"В том случае, если рубль продолжит укрепление в течение следующей недели, мы считаем, что будут сделаны очередные послабления со стороны Центробанка, которые позволят предотвратить резкий рост рубля. Скорее всего, сальдо торгового баланса в мае начнет сужаться на фоне восстановления импорта в страну, а также коррекции перегретых цен на рынке энергоносителей. Это вполне может вывести рубль в более фундаментально обоснованные диапазоны", резюмировал Жильников.
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