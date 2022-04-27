МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Твердое намерение политического руководства России продавать за рубли поставляемый в недружественные страны природный газ приносит первые результаты. Польша и Болгария отказались приобретать российский энергоноситель по новой схеме, и с 27 апреля экспорт в эти страны приостановлен. Польша пригрозила России судом, а премьер Болгарии назвал прекращение поставок нарушением договора, "шантажом", "рэкетом" и "выкручиванием рук", призвав на помощь руководство ЕС. Но единства по вопросу об оплате российского природного газа рублями в Европе нет. Польша признала успех России в противостоянии санкциям

"ОТКЛЮЧИМ ГАЗ"

"Газпром" приостановил экспорт природного газа в Болгарию и Польшу. В соответствующем заявлении отмечалось, что на конец рабочего дня 26 апреля "Газпром экспорт" не получил от "Булгаргаза" и польской энергетической компании PGNiG платежи за апрельские поставки в рамках новой схемы, включающей открытие рублевого счета в России.

В сообщении госхолдинга уточнялось, что экспорт газа в Польшу и Болгарию приостанавливается до того момента, когда они произведут оплату по новым правилам. "Газпром" подчеркнул, что через эти страны осуществляется также транзит российского энергоносителя. И в случае несанкционированного отбора госхолдинг будет сокращать объем прокачки на соответствующую величину.

В свою очередь, польская PGNiG подтвердила получение от "Газпрома" письма, в котором говорится о полной приостановке поставок в страну по "Ямальскому" контракту с началом контрактных суток 27 апреля. Минэнерго Болгарии заявило, что "Булгаргаз" получил аналогичное сообщение "Газпрома".

Приостановке поставок в Польшу предшествовало заявление уполномоченного правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского 26 апреля, что Варшава не намерена оплачивать российский газ рублями.

"Заявление "Газпрома" — это еще одна попытка России шантажировать нас газом, — возмутилась глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. — Мы готовы к такому сценарию. Мы подготавливаем наш координированный ответ от ЕС. Европейцы могут быть уверены, что мы остаемся едиными и солидарными с затронутыми странами-членами".

Напомним: согласно указу президента России Владимира Путина от 31 марта, иностранные покупатели газа из недружественных стран (поддержавших антироссийские санкции) должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета для внесения платежей в валюте контракта, которые затем Газпромбанк будет продавать на ММВБ и передавать "Газпрому".

ЧЕРЕЗ РЕВЕРС

Спрос на газ в Польше в 2020 году составил 21,6 млрд кубометров, указывает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Кирилл Родионов со ссылкой на данные BP Statistical Review of World Energy. Из общего объема 3,9 млрд кубометров пришлось на внутреннюю добычу, 9,7 млрд кубометров — на трубопроводные поставки из России, остальные 8 млрд кубометров — на импорт из всех прочих источников, включая сжиженный природный газ (СПГ).

В октябре Польша планирует начать импорт норвежского газа по газопроводу Baltic Pipe, напоминает специалист. Поставки должны будут достичь проектной мощности (10 млрд кубометров ежегодно) в январе 2023 года. "По всей видимости, в нынешнем году Польше придется сильнее полагаться на поставки СПГ, чем в прошлом", — делает вывод Родионов. В 2020 году страна, согласно данным Refinitiv, нарастила импорт этого продукта с 3,3 млрд кубометров до 3,7 млрд кубометров (в регазифицированном виде), а в 2021 году — до 3,9 млрд кубометров. "Это ограбление": Европе выставлен новый счёт за газ

"Я считаю, что разногласия в вопросах оплаты за газ в текущих сложных геополитических условиях вполне естественны и зависят в первую очередь от приоритетов конкретной страны ЕС, — рассуждает руководитель направления анализа отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. — Для кого-то важны газ и экономика, для кого-то — принцип и буква контракта". Эксперт не склонен делать из этого далеко идущие выводы, ссылаясь на озвученную ранее позицию ЕК, согласно которой решение относительно схемы оплаты оставляется на усмотрение стран-членов ЕС.

Польша, в отличие от ряда других стран, давно шла к снижению поставок российского газа и неплохо к нему подготовилась. В текущем году могут увеличиться поставки СПГ на терминал этой страны примерно на 1,2 млрд кубометров. Но даже с учетом поставок по Baltic Pipe это примерно половина объема, поставляемого из России, отмечает он (в 2021 году российские поставки составили 10,6 млрд кубометров).

"Остальное, то есть около 5 млрд кубометров в год, Польша, видимо, будет получать, как и этой зимой, через реверсные поставки нашего же газа из Германии по тому же "Ямал — Европа", — делает вывод эксперт. — Так что отказ от продления контракта с "Газпромом" вполне реален. Но, по моим оценкам, российским газом Польша пользоваться все же будет как минимум в ближайшие несколько лет, пусть и в меньших объемах. Через реверс".

В ЗОНЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Прекращение экспорта природного газа из России в Болгарию не скажется на транзитных поставках в Венгрию, уверены в Будапеште. Об этом категорично и недвусмысленно заявил глава венгерского МИД Петр Сийярто. Ранее власти Венгрии неоднократно давали понять, что готовы решать вопросы, связанные с энергетической безопасностью, напрямую с Россией, без оглядки как на политику ЕС, так и на позицию в других европейских столицах.

"Те страны ЕС, которые сейчас перестали получать российский газ, находятся в зоне эксперимента", — заявил в эфире российского "Первого канала" экономист Василий Колташов.

Он указал, что Австрия (чей глава канцлер Карл Нехаммер сегодня опроверг информацию, согласно которой Вена готова согласиться со схемой оплаты российского газа рублями) "умеет менять свою позицию".

А Варшава, которая не только на словах, но и де-факто отказалась приобретать объемы "Газпрома", оказывается в крайне сложном положении, утверждает Колташов. Он уверен, что экономике Польши не будет хватать газа из альтернативных источников. И уж в совсем сложной ситуации окажется Болгария, чья экономика, в отличие от польской, не получает заметного субсидирования.

"Интересно, что будет с курсом евро", — рассуждает эксперт. Он указывает, что проблемы в европейской экономике будут усугубляться по мере того, как США будут извлекать все больше выгоды из текущей ситуации. В частности — поставляя значительные объемы сжиженного природного газа (СПГ). Еврокомиссия объяснила, где Польша и Болгария возьмут газ

При этом разница в имеющемся экономическом запасе прочности различных стран ЕС, вероятно, будет усугубляться. А это чревато расколом в сообществе, указывает Колташов. "Может произойти "рассыпание" блока", — предполагает он. Одни европейские страны будут закупать российский газ, другие — нет, резюмирует эксперт.

И это немаловажный фактор: как признал, в частности, гендиректор оператора газотранспортной системы Дании и председатель Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE) Торбен Брабо, в США нет мощностей по сжижению, достаточных, чтобы обеспечить Европе дополнительный требуемый объем — 15 млрд кубометров СПГ. А объемы Катара и других ближневосточных стран-поставщиков уже проданы другим заказчикам.

В свою очередь, власти Словакии, судя по заявлению главы минэкономики страны Рихарда Сулика, не готовы ставить эксперимент над собственными гражданами. Следующий платеж за российский газ должен состояться 20 мая, напомнил он в беседе с журналистами 27 апреля. И правительство намерено сделать все необходимое, чтобы поставки в республику из России продолжались, заверил чиновник.