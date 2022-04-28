МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Журналисты двух ведущих стран Азии — Индии и Китая — вступили в заочную полемику со своими коллегами в США и Великобритании относительно выгод и перспектив экономического сотрудничества Нью-Дели с Москвой. По всей видимости, с их правотой согласились даже американские медийщики. Asia Times: США шокированы отказом Индии ввести санкции против Москвы

"ХИНДИ РУСИ БХАЙ-БХАЙ"

Нью-Дели недвусмысленно дал понять США, что продолжит активные торговые взаимоотношения с Россией в интересах своей нации. К такому выводу пришло индийское деловое издание Hindustan Times.

После того, как США ввели против России экономические санкции, сделки Нью-Дели с Москвой оказались на виду, отмечают журналисты издания. И Вашингтон дал понять, что ему не понравится "зависимость Индии" от России сейчас, "когда США готовы сотрудничать" с индийской стороной.

Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил накануне, что Индия и Россия стали партнерами, когда Вашингтон "не мог быть партнером Нью-Дели". Но теперь, когда США работают над укреплением связей с Индией, наблюдается растущее стратегическое сближение между двумя странами, заверил он на слушаниях в Конгрессе подкомитета Сената по операциям за рубежом комитета по ассигнованиям. "И, конечно, Китай является большой частью этого", — добавил Блинкен, не пояснив, что он имеет в виду.

ВЗГЛЯД ИЗ КИТАЯ

Однако реальность далека от той картинки, которую нарисовал госсекретарь США. И в этом с журналистами Hindustan Times согласны их китайские коллеги из Asia Times.

США удивлены тем, что Индия не пошла на разрыв отношений с Россией из-за кризиса вокруг Украины, отмечает издание. Более того, Нью-Дели разработал механизмы торговли с российской стороной в рублях и рупиях, а также инвестиций российских резервов в индийский рынок корпоративных облигаций. "Полные самолеты денег". Как страны прячут свои доллары от США

В материале Asia Times подчеркивается, что разница в оценке событий на Украине Вашингтоном и Нью-Дели отражает тенденцию дальнейшего сближения России, Индии… и Китая (несмотря на прежние, временами обострявшиеся, противоречия).

ОДНАКО…

Выводы индийских и китайских журналистов относительно текущей ситуации и дальнейших перспектив экономического сотрудничества России с Индией противоречат риторике англоязычных СМИ США и Великобритании. Однако аргументы, которые приводят, к примеру, авторы Reuters и The Telegraph, явно блекнут на фоне статей их азиатских коллег.

Так, агентство Reuters, муссируя "индийскую" тему, на днях обратило внимание читателей на то обстоятельство, что у крупнейшей нефтегазовой госкомпании Индии, Oil and Natural Gas Corp (ONGC), возникли временные сложности с арендой судов для доставки в страну 700 тыс. барр. нефти с российского Дальнего Востока.

А один из авторов The Telegraph вообще потребовал со страниц издания, чтобы Индия присоединилась к антироссийскому блоку, сформированному "коллективным" Западом, невзирая на очевидные выгоды. Он назвал текущее положение дел "совершенно неприемлемым" и вызывающим "серьезные вопросы". Однако не выдвинул ни одного вразумительного аргумента в пользу своей позиции, кроме предложения продать Нью-Дели вооружение ведущих западных стран с некоторой скидкой при условии полного отказа от его экономического сотрудничества с Москвой.

Неудивительно, что американское деловое издание Business Insider пришло к неутешительному для "коллективного Запада" выводу: Китай и Индия сорвали планы США и Европы по "удушению" российской экономики, которые должны были стать одним из ответов на специальную военную операцию на Украине.