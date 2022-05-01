МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Крах евро внутри России происходит на наших глазах. В условиях введенных санкций спрос на евро сильно упал, в то время как предложение от экспортеров остается на высоком уровне, что и приводит к постоянному ослаблению евро к рублю. Об этом рассказывает агентству "Прайм" директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Курс евро упал ниже 76 рублей впервые за два года

"Если же смотреть глобально, крах евро возможен только при распаде еврозоны — когда рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам", — объясняет он.

Такие события, по словам финансиста, не могут происходить быстро, поскольку выгода от зоны евро, очень привлекательна, для большинства стран ЕС, которые не дадут выходить из валютной зоны евро, странам, страдающим от этого.

Фактически только Германия и Франция могут принять такое решение. Валюта евро, в основном, обеспечена именно их экономиками. В то время, как страны ЕС поменьше, при использовании займов в собственных валютах, скорее, страдали бы от высоких ставок, указал Тузов.