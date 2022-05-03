МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Самая важная проблема — это поставки запчастей. Дело в том, что поставлять их напрямую по официальным каналам для иностранных самолетов запрещено, при этом и в российских самолетах, к примеру, Superjet большое количество иностранных компонентов. Об этом рассказывает агентству "Прайм" авиаэксперт Илья Шатилин. МС-21 пойдет в серийное производство на авиазаводе в Иркутске в 2024 году

Поставки запчастей будут, скорее всего, как полагает специалист, организованы по "серым каналам" через третьи страны — в каких количествах и в какие сроки — никто не знает. Но понятно, что поставляться запчасти будут в меньших количествах, чем раньше, а сроки поставок увеличатся.

"Если до введения санкций нужная запчасть могла прийти за один день, то теперь это будет занимать неделю", — говорит эксперт. Соответcтвенно самолеты будут дольше простаивать в ожидании запчастей, чтобы иметь возможность лететь.

Очевидно, что неисправный самолет никто не выпустит. "Мы имеем избыточное количество самолетов, поэтому не исключено, что часть из них придется разбирать на запчасти", — предполагает Шатилин.

Призывы чиновников выпускать запчасти в России, по его мнению — это "утопичные идеи" — не имея конструкторской документации на запчасть, сделать такую же деталь невозможно. Россиянам рассказали о ценах на авиабилеты летом

"Можно снять запчасть с самолета, обмерить ее, примерно из такого же материала ее сделать, но если мы сделаем "левую" запчасть, то она и останется "левой" — и это, безусловно, может влиять на безопасность полетов", — отмечает эксперт.

Кроме того, есть и проблема с поставками программного обеспечения: софт на самолетах, навигационные базы данных регулярно обновляются — в принципе это не влияет напрямую на безопасность, но при этом, естественно, самолет с необновленными базами данных "теоретически менее безопасен чем с обновленными".

"Важно понимать, что большинство технических центров в России принадлежат авиакомпаниям и, соответственно, работают в их интересах, им нет смысла экономить на ремонте, ставить контрафактные запчасти. Их задача — максимально продлить срок эксплуатации западного самолета, потому что новых в обозримом будущем не будет. Таким образом они заинтересованы в том, чтобы выполнять работы качественно и искать качественные запчасти", — подытожил Шатилин.