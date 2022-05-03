МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. В обязанности собственников земельных участков входит уборка мусора, сухой растительности и покос травы. Указанное требование обеспечено достаточно высоким размером штрафа – до 50 тысяч рублей. Как правило, штраф применяется в случае, если собственник земли не выполнил предписание о расчистке территории, рассказывает агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. Адвокат предупредила о штрафах за курение дома

Так, к примеру, Кодекс города Москвы об административных правонарушениях прямо запрещает захламление земельных участков, предусматривая штраф при первом выявлении от 1000 до 3000 рублей, при повторном нарушении от 2000 до 5000 рублей, добавляет юрист.

"С одной стороны, указанные меры направлены на сохранение плодородного слоя почвы, ограничение распространения (рассеивания) сорной растительности. С другой стороны, сухостой и бытовой мусор легко воспламеняются, способствуя возникновению или распространению бытовых пожаров. При этом именно сжигание является основным способом утилизации мусора в частном секторе", — отмечает эксперт.

Вместе с тем, запрет на разведение костров и сжигание мусора, травы, листьев и иных отходы "не является абсолютным". Поэтому, для того чтобы избежать административной ответственности, а размер штрафа варьируется от 2 до 4 тысяч рублей, необходимо знать несколько правил:

сжигать мусор допустимо в яме глубиной не менее 0,3 м и диаметром не более 1 м. Такая яма должна располагаться не ближе 50 м от ближайшего объекта (дома, бани, сарая), 100 м от хвойных деревьев и 30 м от лиственных деревьев, при этом обязательно обустройство противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 0,4 м;

предусмотрен и более простой способ: сжигание в емкости объемом не более 1 куб. м, выполненной из негорючих материалов, к примеру, – металлической. В таком случае емкость должна быть плотно закреплена на поверхности и полностью накрыта металлическим листом сверху. Требования о месте расположения емкости от построек и деревьев вдвое ниже, чем при сжигании в яме, противопожарная минеральная полоса не требуется. Этими же нормами необходимо руководствоваться и при установке мангала. Названы десять штрафов, которые можно получить по дороге на дачу

В любом случае непосредственно во время сжигания мусора необходимо иметь первичные средства пожаротушения и мобильную связь для вызова пожарной охраны, отмечает адвокат.

Сжигать мусор на участке строго запрещено даже обозначенными способами, если участок расположен на торфяных почвах; во время особого противопожарного режима (сезонной засухи); при сильных порывах ветра. После сжигания мусора место очага должно быть засыпано землей, песком или залито водой.