МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Осенью дачники завершают сезон сбора урожая и летних заготовок, а также "консервируют" дачу на зиму. Убирая участок, многие жгут накопившийся за лето мусор и опавшую осеннюю листву. Делать эту важно правильно, чтобы не вызывать пожара и не попасть под административную или уголовную ответственность, агентству "Прайм" рассказал юрист Семен Дружинин. "Больше не расслабиться": за что могут оштрафовать прямо на даче

В 2021 году были приняты обновления правил противопожарной безопасности. В том числе они коснулись и требований к сжиганию мусора на дачных участках. Согласно им, прежде чем разводить костер, сначала необходимо для него подготовить площадку. Она должна находиться на расстоянии в 50 метров от ближайшей постройки, в 100 метрах от хвойного леса или отельных хвойных деревьев и в 30 метрах от лиственного леса или лиственных деревьев.

Затем территорию в радиусе 10 метров от кострища требуется отделить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 40 см. Также площадка вокруг костра должна быть очищена от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника.

Мусор надо сжигать в специально выкопанной для этого яме глубиной не менее 30 см и диаметром не менее 100 см, если не хочется копать яму, огонь можно разжечь в металлической емкости с крышкой. При этом, готовя место под костер для мусора, важно помнить, что его вообще нельзя разжигать, если участок расположен на торфяных почвах и в условиях особого противопожарного режима. В России предложили разрешить разводить костры на дачных участках

Рядом с костром необходимо держать средства пожаротушения. Человек, который следит за костром, должен быть с телефоном.

Дачники, которые не соблюдают эти требования, могут быть привлечены к административной ответственности. Согласно статье 20.4 Кодекса административных правонарушений (КОАП) за нарушение мер противопожарной безопасности на них наложат штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима штрафы увеличатся до 2 и 4 тысяч рублей. Если нарушения закончились пожаром, штрафы составят 4-5 тысяч. Кроме того, в этом случае может наступить уголовная ответственность, согласно статьям 219 и 261 УК РФ.