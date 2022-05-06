МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Ужесточение ДКП в США, как правило, сказывается на всей мировой экономике, поскольку доходности на американском рынке становятся более привлекательными для иностранного капитала. Это приводит к перетоку капиталов в США, укрепляя доллар против других национальных валют и ужесточая финансовые условия на рынках других стран. Обычно к этому более уязвимы страны с развивающимися рынками, с более высокой зависимостью от внешнего финансирования, высоким уровнем госдолга и дефицитным счетом текущих операций. Об этом рассказала агентству "Прайм" руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. Заседание ФРС подогрело мировой аппетит к риску

Она отметила, что дефицит счета текущих операций сейчас может усугубляться у стран-импортеров энергоресурсов и продовольствия, поскольку мировые цены на них находятся вблизи многолетних максимумов из-за дефицита предложения, связанного с военным конфликтом на Украине и антироссийскими санкциями.

Стоит учитывать, что экономики стран с развивающимися рынками и так сейчас испытывают давление вследствие инфляции, что заставляет их центробанки повышать процентные ставки, тем самым замедляя экономический рост. Наблюдается и ухудшение экспортных условий.

"Так, если в начале года считалось, что нормализация ДКП мировых центробанков будет компенсирована относительно сильным ростом мировой экономики, выходящей из пандемии, то сейчас перспективы глобальной экономики, по крайней мере на этот год, представляются значительно хуже из-за последствий конфликта на Украине и замедления роста китайской экономики", — объяснила эксперт.

По мнению Беленькой, к наиболее уязвимым странам с точки зрения роста стоимости долларовых заимствований можно отнести Бразилию, Турцию, Аргентину, Египет и ЮАР.

"Однако в целом страны с развивающимися рынками сейчас представляются более защищенными от оттока капитала, чем в 2013 году или в 90-е годы, так как учли прошлый опыт, снижали зависимость от внешнего финансирования и создавали резервы", заметила эксперт.