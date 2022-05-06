МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Инфляция в Америке, как и во многих других странах бьет рекорды. В США цены растут на 8,5% в год, это максимальный уровень за десятилетия. Пока ФРС проигрывает битву с инфляцией, повышение учётной ставки в мае на 0,5% и даже ее прогноз на уровне 2,75% к концу года выглядят недостаточными и запоздалыми мерами. Об этом рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась до 8,5%

Он напомнил о том, что рекордную инфляцию в Америке 80-х годов прошлого века смог победить тогдашний глава Федрезерва Пол Волкер, когда ФРС в июле 1981 года повысила учётную ставку до 22,4%, при том, что инфляция в июле 1980 года составила 14,8%. Такая мера дала эффект — после двух лет поддержания высокой ставки инфляция опустилась до 3%, отмечает Суверов.

"Нынешние уровни роста цен немыслимы для США, таргетом монетарных властей которых долгие годы было 2%. Понятно, что для победы над инфляцией реальные процентные ставки должны быть положительными, как в 80-х годах прошлого века, а не глубоко отрицательными как сейчас", отметил эксперт.

Другое дело, что ФРС трудно решиться на радикальные меры в условиях сильной закредитованности экономики и домохозяйств и дефицитного бюджета, объяснил он.

"Американское правительство пытается внести посильную помощь в обуздание инфляции, сократив стимулирующие фискальные программы и снизив дефицит бюджета до доковидного уровня менее 5% ВВП с 11%, но и этого явно недостаточно. Все это усиливает риски долгосрочной стагфляции, поскольку и с экономическим ростом большие проблемы", пояснил Суверов. Больше не верят в долг: у Америки кончается терпение

По мнению эксперта, рост цен на энергоносители в результате планируемого бойкота российской нефти лишь усугубляет остроту проблемы, и резкого скачка цен на бензин будет довольно трудно избежать.

"Одно из последствий — обесценение сбережений, но, видимо это глобальный тренд, актуальный в том числе и для России", — резюмировал он.