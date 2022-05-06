МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Польша официально отказалась оплачивать газ из России по новой схеме, предложенной Москвой. Руководствуясь политическими мотивами, Варшава пошла на принцип. Во всяком случае, так может показаться на первый взгляд. "Прайм" заинтересовался реальным положением дел. Не только доллар. Какая опасность подстерегает Европу

И СНОВА ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕВЕРС…

Польша закачивает в свои хранилища природный газ, который получает по виртуальному реверсу из Италии и Франции, говорится в telegram-канале компании со ссылкой на официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова. При этом со 2 мая Германия прекратила физический реверс объемов, поступающих из России по маршруту "Ямал — Европа". Уточняется также, что потребность европейских потребителей в российском энергоносителе, судя по их заявкам на поставку газа транзитом через Украину, увеличилась на 43%.

Напомним: 27 апреля "Газпром" приостановил поставки природного газа для польской компании PGNiG из-за ее отказа оплачивать российский энергоноситель по новой схеме, которую озвучил в конце марта президент России Владимир Путин.

Польский виртуальный реверс предполагает формальные закупки партий газа у Франции и Италии с фактическим отбором из транзитных объемов, которые прокачиваются через территорию Польши.

…И ФИЗИЧЕСКИЙ ТОЖЕ

Главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин, ссылаясь на базу данных ENTSOG, отмечает возобновление 3-4 мая экспорта из Белоруссии в Польшу по газопроводу "Ямал — Европа". Это 16-17 млн кубометров в сутки после "нулевых" объемов с 29 апреля по 2 мая, уточняет эксперт. Видимо, в данном случае речь именно о поставках по виртуальному реверсу, делает вывод он.

"При этом физический импорт из Германии в Польшу продолжается, — уточняет специалист. — В начале месяца он составлял около 28 миллионов кубометров в сутки, затем снизился, но не до нуля".

Кокин допускает, что виртуальный и физический реверс в Польшу будут некоторое время осуществляться одновременно.

При этом подземные хранилища газа (ПХГ) в Польше заполнены, указывает эксперт. Общая емкость — 3,3 млрд кубометров, из которых 80% — 2,6 млрд кубометров или 12% от годового спроса, то есть около 22 млрд кубометров, уточняет он. Также специалист обращает внимание, что ПХГ предназначены, в первую очередь, для поставок в период резкого укрепления спроса в зимний период. "Продай козу". В Германии нашли способ реанимировать "Северный поток-2"

"Сейчас Польше требуется газ для текущего потребления, а Германии — также и для заполнения хранилищ, — уверен Кокин. — Из-за необходимости пополнять ПХГ экспорт из Германии в Польшу может уменьшиться". С другой стороны, рассуждает он, в Италию и Францию (в отличие от Германии) поступает сжиженный природный газ (СПГ), и они на текущем этапе готовы отдавать Польше неиспользованные объемы, полученные по контрактам с "Газпромом".

ПОЛЬША — НЕ ГЛАВНЫЙ ИНДИКАТОР?

Электроэнергетика Польши не очень сильно зависит от газа, отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Кирилл Родионов. По данным "Обзора мировой энергетики BP", в 2020 году в структуре польской выработки 70% приходилось на уголь, 17% — на гидроэлектростанции (ГЭС) и возобновляемые источники, 2% — на прочие виды генерации. "При этом Польша стремительно наращивает мощность в ветровой и солнечной энергетике", — уточняет специалист.

Поэтому в структуре потребления газа в Польше доминирует не электроэнергетика, делает вывод Родионов. До пандемии на ее долю приходилось 17% спроса в Польше (с учетом собственных нужд электрогенерации), а доминировали жилищный сектор (24%) и неэнергетическая промышленность (24%), указывает он со ссылкой следует из данных Международного энергетического агентства (МЭА).

По оценке Gas Infrastructure Europe (GIE), к 4 мая в подземных хранилищах Польши находилось 3,1 млрд кубометров газа — чуть менее 15% от суммарного годового потребления во всех секторах промышленности страны.

ПОДГОТОВИЛАСЬ

"Самое интересное в том, что Польша громко заявляет о ненужности российского газа, но всеми силами старается его в своем балансе сохранить", — отмечает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. Варшава очень хорошо подготовилась к официальной приостановке поставок из России, делает вывод эксперт. Так, заполнение польских хранилищ было увеличено. Европейский эксперимент начался: кто выдержит "испытание газом"

"Варшава обвиняла российскую сторону в нарушении контрактов, — напоминает он. — А сама арестовала, между прочим, собственность "Газпрома" — долю в польском участке трубопровода "Ямал — Европа", наложила арест на дивиденды. По какому закону ЕС это сделано?"

Польша сейчас уверенно идет по пути Украины в плане демагогии про отказ от российского газа, отмечает Симонов. Потребление российского газа Польшей в прошлом году превышало 10 млрд кубометров, напоминает он. И без объемов из России, поставляемых напрямую или неофициально через третьи страны, польский энергетический баланс не сойдется.