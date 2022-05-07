МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Относительно вероятности дефолта США по долгам есть два временных периода оценки ситуации — среднесрочный и долгосрочный. Среднесрочный — в течение 1-2 лет, долгосрочный — в разрезе более 10 лет. Долгосрочный вариант более вероятен, но вопрос его наступления связан с редкими и непредвиденными событиями, так называемыми "черными лебедями". Об этом агентству "Прайм" рассказывает начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко. Экономист назвал последствия для россиян, если США объявят нам дефолт

По ее словам, есть два возможных варианта дефолта США по долгам. Первый — отказ от повышения лимита госдолга, второй — отказ от выплаты процентов.

"По вопросу повышения лимита госдолга, как правило, идут длительные дебаты в Конгрессе. Вопрос, как правило, решается вокруг дедлайна. При запаздывании положительного решения запускается временная техническая процедура обслуживания госдолга", — пояснила аналитик.

Гособлигации США — безрисковый инструмент. Угроза дефолта по федеральным долгам — потенциальный негативный триггер для инвесторов. При этом фактическая реакция рынка может отличаться от теоретической. "В случае усиления волатильности на финансовых рынках и просадки американского рынка акций доллар и Treasuries растут, а их доходность снижается. Получается зависящий от инвесторов замкнутый процесс, который снижает вероятность наступления дефолта", — подчеркивает Холоденко.

Эксперт также отмечает, что инфляция в США "находится на максимуме за 40 лет" — ценовое давление утратило статус временного. Согласно сегменту облигаций, защищенных от инфляции (TIPS), инфляционные ожидания в Штатах на ближайшие 5 лет составляют около 3,3% годовых. Это, по мнению Холоденко, "удешевляет" обслуживание долга за счет снижения реальных процентных ставок.

Взлет инфляции, как указывает экономист, связан не только с проблемами в цепочках поставок, но и с возросшими геополитическими рисками. Потенциально возможная эскалация конфликта между США и Китаем может привести к выходу КНР из Treasuries. Китай — второй по величине держатель американских гособлигаций после Японии. Пакет бумаг превышает 1 трлн долларов.

"В случае масштабной распродажи Treasuries портфель, принадлежащий Китаю, начнет обесцениваться. Угроза реализации такого сценария, при прочих равных условиях, будет останавливать Пекин от продажи больших пакетов американских бумаг", — считает Оксана Холоденко.