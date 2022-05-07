МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Цены на нефть на минувшей неделе подросли на фоне новостей о европейском запрете на российскую нефть. Громкое слово "эмбарго" получило в нагрузку ряд отсрочек от 6 до 32 месяцев в зависимости от страны. Решение еще не принято, но контуры уже очерчены — немедленного отказа не будет, но к концу года значительная часть российских поставок в Европу будет закрыта. Вероятно, весь объем не удастся перенаправить в азиатский регион, а это значит сокращение российской добычи и рост мировых цен. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля на следующей неделе

В то же время все больше беспокоят рынок риски для экономики, отметил он. Заседание ФРС США прошло в более мягком, чем ожидалось, ключе, но заряда оптимизма хватило всего на одну торговую сессию. Доллар США продолжает расти, лишь отчасти сдерживая рост сырьевых товаров. Карантин в Китае сохраняется, также ограничивая спрос на нефть в моменте.

По мнению Галактионова, на следующей неделе рост нефти может продолжиться. "Перспектива эмбарго и отсутствие существенного роста добычи ОПЕК не дает оснований ожидать восстановления баланса. При этом уже в конце месяца ожидается старт высокого автомобильного сезона, когда спрос на бензин растет. Одновременно мы можем увидеть ослабление карантина и рост потребления в Китае. В ожидании ужесточения рынка участники торгов по Brent могут наращивать длинные позиции, толкая цены вверх", объяснил эксперт.

Галактионов прогнозирует, что ближайшей целью выступает зона $115-116 за баррель.